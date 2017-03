Van por má…El alfonsinismo de General Pueyrredon presentó sus candidatos

En un colmado comité, los radicales alfonsinistas nucleados en el MoReNa (Movimiento de Renovación Nacional) de Mar del Plata y Batán, presentaron sus candidatos de cara a las próximas PASO de Cambiemos, y a las posteriores elecciones generales.

Se hicieron presentes, acompañando este multitudinario almuerzo, Carlos Fernández (Senador Provincial y Vicepresidente del Comité Provincia), Liliana Denot (Diputada Provincial), Alejandro González (Concejal y Presidente del radicalismo de Vicente López), Ernesto Argüeso (Ex Concejal), Jerónimo Juliano (Tesorero del Comité local) y un número importante de dirigentes y funcionarios de General Pueyrredon y de distritos vecinos.

Al inicio, se escuchó un mensaje enviado por el Diputado Nacional Ricardo Alfonsín, máximo referente de este espacio interno de la UCR, felicitando a los organizadores e instando a los presentes a seguir trabajando para consolidar al radicalismo como un actor gravitante de la política, a nivel municipal, provincial y nacional. El Dr. Alfonsín se encuentra convaleciente de una reciente operación, pero ha comprometido una futura visita a Mar del Plata en cuanto se halle mejor.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo del Concejal Mario Rodríguez, Presidente del Comité local, quien volvió a reiterar su compromiso personal y el de toda la conducción del radicalismo de General Pueyrredon en el fortalecimiento partidario, y en recuperar autonomía en la toma de decisiones. En ese sentido afirmó que “hay una mayoría importante dentro de la UCR que considera conveniente que en las próximas PASO de Cambiemos tengamos la posibilidad de presentar candidatos propios. Un desafío muy importante en ese camino va a ser el Congreso Programático que realizaremos el sábado 11 de marzo en el Colegio Nacional Arturo Illia. Ese será el ámbito en el que discutiremos cuál es la propuesta que el radicalismo tiene para ofrecer, junto con candidatos como Carlos Aramburu, que nosotros hoy estamos presentando. Acompañamos a este gobierno municipal, a veces desde el aporte y el aplauso, otras desde el disenso y la crítica, porque queremos que le vaya bien, para que marplatenses y batanenses vivan cada día un poco mejor. Pero una vez más, con respeto, decimos que así como el intendente piensa que el próximo intendente debe ser peronista, nosotros soñamos y trabajaremos para que en el 2019 sea un radical quien llegue a la intendencia”.

A continuación habló Carlos Aramburu (Precandidato a Concejal, ex Secretario General del Comité, actual funcionario municipal y Convencional Provincial), quien destacó que el acto se llevara a cabo en momentos que se conmemoran dos años de la muerte del Dr. Julio Strassera, ex fiscal del histórico Juicio a las Juntas, y la justicia ha decidido la detención del ex Jefe del Ejército durante el kirchnerismo. “Más que nunca, cuando se acerca un nuevo 24 de marzo, el radicalismo debe reafirmar su compromiso con los derechos humanos y recibir con beneplácito el encarcelamiento de Milani”.

Por otra parte, Aramburu llamó a que “trabajemos para volver a ser el radicalismo que alguna vez fuimos, y que nos posibilitó llegar el gobierno con Don Angel Roig, el Tano Aprile y el Ruso Katz. Una UCR fuerte y comprometida con los sectores más postergados. Tenemos que ser nuevamente la causa de los desposeídos, poniendo el acento en lo social y lo educativo, a la vez que el énfasis en incentivar la producción, el comercio, el turismo y la radicación de empresas e industrias que garanticen la creación de empleos genuinos, porque nuestros convecinos están sufriendo mucho la angustia de la desocupación”.

Luego hizo uso de la palabra Liliana Denot, (Intendente de Chascomús por dos períodos y actual legisladora provincial) quien enfatizó que “los radicales debemos valorarnos a nosotros mismos, más aún cuando la sociedad finalmente ha comenzado a reconocer lo importante que ha resultado nuestro aporte a la consolidación de la democracia. Debemos retomar ese fuego que supimos tener y, en función de eso, podremos lograr muchas cosas más de lo que hemos hecho. El futuro del radicalismo está en los militantes, en los radicales que seguimos sosteniendo lo que nos dejaron Alem, Yrigoyen, Illia y Alfonsín, entre otros. La UCR no va a morir nunca, al menos mientras estemos los que pensamos que este partido Nacional y Popular debe seguir existiendo”.



Finalmente, Carlos Fernández, quien ocupa actualmente la Vicepresidencia 1ª del Senado Provincial, hizo un encendido discurso, durante el cual expresó “los radicales debemos sentirnos orgullosos de ser el partido más antiguo de la Argentina. Recientemente hemos cumplido 125 años como partido, 100 años de la llegada de Hipólito Yrigoyen al gobierno luego de años de lucha por el sufragio libre, y 33 años de la vuelta de la Democracia de la mano de Raúl Alfonsín. Nos respalda una historia de lucha por las libertades públicas y la igualdad. Hoy, que somos parte de un gobierno, lo que está en discusión es nuestra visión del partido y que rol debe jugar la UCR en este proceso”.