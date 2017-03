Rosso y Bonifatti justificaron su voto positivo con “No hay que poner palos en la rueda”

Bonifatti y Rosso presentaron modificaciones al proyecto de Presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos que el Intendente elevó al Concejo Deliberante para el 2017. Los cambios propuestos remiten a la incorporación de medidas específicas que fomenten la producción y el empleo en los sectores de la sociedad más afectados durante el 2016, las cuales fueron incorporadas.

Bonifatti dijo al respecto: “Como todos los años hicimos un análisis detallado del proyecto de presupuesto y pedimos la presencia de los responsables de muchas de las áreas que no fueron priorizadas por el intendente para este año. Hicimos las consultas necesarias y resolvimos solicitar una serie de modificaciones que nos parecen importantes que integren el presupuesto elevado por el intendente. Esta es la responsabilidad que tenemos como opositores, la de comprometernos con la ciudad desde una mirada crítica, pero con la obligación de presentar propuestas superadoras”.

“Una de las principales preocupaciones de los marplatenses y batanenses es la falta de trabajo y tenemos que apuntar nuestras acciones a la generación de nuevos empleos. Esto debe ser una prioridad para todos los gobiernos, ya sea nacional, provincial o municipal. Por esos presentamos una serie de modificaciones que nos parecen importantes para defender el Empleo y la Producción que no estaban contempladas en el plan para el 2017″, dijo el Presidente de Acción Marplatense.

Por su parte, el Concejal Héctor Rosso dijo : “Nosotros pensamos que trabajar para los vecinos es acercar propuestas de modificación al presupuesto e intentar todos los canales de diálogo para hacer que esas propuestas, se incorporen ya que reflejan la preocupación de muchos sectores. El presupuesto es una herramienta positiva, no un elemento de disputa. El municipio precisa un presupuesto para trabajar para los vecinos y como opositores no podemos entorpecer la gestión, no hay que poner palos en la rueda.”

“Si hoy no se aprueba el presupuesto, lo que sucede es que se le permite al Intendente gobernar con el presupuesto 2016 prorrogado, lo que implica gobernar por decreto, cosa que es inaceptable”.

“Estamos frente a un gobierno con muchas dificultades para llevar adelante sus programas de gobierno, debemos intentar facilitar que los lleven a cabo y ejercer el control sobre la ejecución del presupuesto”.

Programas incorporados al Presupuesto:

Microcréditos para emprendedores: Se incorporó una partida presupuestaria destinada al otorgamiento de Microcréditos con destino a la Economía Social y a los productores del cordón Frutihortícola del Partido de General Pueyrredon, con un monto de $ 4.000.000.-

Programa de Empleo Joven: Se incorporó un Régimen de Promoción de Empleo Joven, con el objetivo de generar 500 nuevos puestos de trabajo para jóvenes de entre 18 y 24 años, donde aquellos empresarios que tomen nuevos empleados podrán deducir de la Tasa de Seguridad e Higiene el 50% de las contribuciones patronales.

III. Capacitaciones de Tecnología en Escuelas: Se incorporó una partida presupuestaria destinada a un Programa de Formación en competencias laborales TIC para 1.000 jóvenes. El Programa consta de un curso de 162 horas de capacitación (130 horas sobre Tecnología y 32 horas sobre empleabilidad), en 50 cursos de 20 alumnos, con una inversión de $ 1.215.000. a cargo del municipio.

Trabajo con Cooperativas: Se solicitó al Ejecutivo que asuma en este presupuesto el compromiso de contratar a las cooperativas de trabajo para desarrollar parte de la obra pública y obras de mantenimiento tal cual lo prevé la ordenanza 19365.