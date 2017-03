Abad: “Hizo falta una mujer decente para devolverle a la Provincia la dignidad”

El diputado provincial Maximiliano Abad destacó el discurso “sincero” y “contundente” de la gobernadora María Eugenia Vidal ante la Asamblea Legislativa en la apertura del período ordinario de sesiones. Afirmó que “la Provincia de Buenos Aires recuperó autoestima y autoridad” y agregó: “Hizo falta una mujer respetuosa y decente, para devolverle a la Provincia la dignidad que le hicieron perder una serie de caudillos de cabotaje”.

El legislador marplatense valoró “la fuerza, el coraje, la sinceridad y la contundencia que la Gobernadora demostró con su mensaje ante diputados y senadores”. “Lo más importante de este año de Cambiemos en la Provincia, es que el Estado dejó de ser parte de los problemas para ser parte de las soluciones”, sostuvo Abad y remarcó que “esta provincia tiene un plan, tiene un rumbo, tiene objetivos. Dejamos de ser ese fantasma sin futuro en el que nos convirtieron los malos gobiernos que tuvimos desde los ´90”.

“Iniciar el discurso frente a la Asamblea legislativa agradeciendo el diálogo y la responsabilidad de todas las fuerzas políticas al apoyar leyes clave para la Provincia es ratificar el cambio de concepción de la política. No escuchamos a una gobernadora que pontifica y habla sola desde un pedestal imaginario: oímos a una dirigente que sabe escuchar, agradecer, dialogar y tiene una férrea decisión de transformar la realidad de los bonaerenses, en equipo, y sin mezquindades”, analizó Abad.

Uno de los tramos más fuertes del discurso de la gobernadora fue el que hizo foco sobre el conflicto con los docentes que mantienen la medida de fuerza y no comenzarán las clases el próximo lunes. Al respecto, Abad indicó: “Me encantaría que la educación fuera un tema de debate permanente, pero dejarlo sujeto solo a lo salarial y con la amenaza del paro sobre la mesa, es reducir lo más importante a un manoseo inaceptable. La gobernadora fue muy clara al decir que todos queremos el mejor salario docente, pero que la negociación debe hacerse en base a lo que se puede cumplir, y con los chicos dentro del aula. No sólo no evadió el tema, sino que habló con sinceridad, contundencia y de frente, algo que no se ve muy seguido en este tipo de discursos.”

Abad destacó, además, el anuncio de la gobernadora de convocar un diálogo social por la inseguridad en el que reunirá a todas las fuerzas políticas, los poderes del Estado y las instituciones de la sociedad civil: “Es de una importancia capital para los bonaerenses, porque apunta directamente a la concreción de una política de Estado más allá de cualquier coyuntura. Es aplicar, en hechos concretos, lo que siempre hemos dicho: dialogar para fijar metas que podamos cumplir, poniendo a los vecinos por delante de cualquier interés personal. Es lo que la historia demanda, y la gobernadora demuestra estar nuevamente a la altura de la circunstancias.”

Finalmente, el diputado marplatense se refirió al futuro de la gestión en un año signado por la puja electoral: “El pedido de la gobernadora fue persistir porque se pueden alcanzar los objetivos propuestos. Acompañar a esta gestión con el voto es ratificar a una dirigencia que está dando peleas que nunca se dieron, logrando transformaciones que se adeudaba a los bonaerenses hace más de 25 años. Este 2017 tendrá en ejecución más de 1000 obras, con 50.000 nuevos puestos de trabajo. Estas son las señales de esperanza de las que habló la gobernadora, que ya no son promesas de campaña, sino realidades concretas en los 135 municipios: son las leyes votadas y las que pidió que se voten este año, son el “Estado en tu barrio”, el “Acercarte”, el programa “Al fin en casa”, las obras de infraestructura realizadas; y son, fundamentalmente, las mejoras en la calidad de vida de los vecinos, que pueden contar con un Estado presente, que ayuda, escucha y acompaña.”