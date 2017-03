La Galería de Ruth Bezancar presente en Arcomadrid

Una de las galerías de arte más prestigiosas de Argentina con más de 50 años de presencia en este sector y con una trayectoria que es reconocida tanto a nivel nacional como internacionall, ha estado presente en Arco Madrid.Entramos en el stand de Ruth Bezancar, donde fuimos atendidos por Orly y Mora, quienes comparten la Dirección de la galería, y además, en ese orden son hija y nieta de la fundadora de la galería, que desde su mítico emplazamiento en el subsuelo de Florida al 1100 de Capital Federal, se traslado a un local de casi 700 metros cuadrados en la calle Juan Ramirez de Velasco en el barrio de Villa Crespo.

Ya en el interior del stand, dialogamos en primer lugar con Orly a quien le pedimos sus impresiones sobre Arco

Orly: “ tiene un nivel alto, es una exposición muy grande, pero además también es relevante por la presencia de artistas, galeristas, coleccionistas que acuden para contactar, ver, comprar, acudir a eventos que cuentan con la participación de personalidades que presentan o marcan tendencias, nuevas opciones de un mercado, que como hemos visto en la Feria, esta resurgiendo”

El Retrato:¿Cuáles eran vuestras expectativas de cara a la Feria? ¿ Presencia y visibilidad en un evento tan importante o la venta de obras en el mercado europeo?

Orly : “Ambas son importantes, ambas son necesarias, están encadenadas, pero claro primero la venta, luego la visibilidad, los contactos nuevos y los reencuentros con coleccionistas, por cierto han viajado bastantes coleccionistas desde Argentina”

El Retrato— como Directora de Arte ¿Cuál es el perfil de los artistas que buscaís? ¿jóvenes, mayores? Que tipo de expresión ¿pintura, performances, videos, escultura?

Orly: “ tenemos artistas de 25 a 75 años de edad, representamos entre otros a León Ferrari, Roberto Aizemberg, hay muchos, en general estamos abiertos en ese aspecto, de manera total, no interesa la edad, sino lo que expresa a través de su obra. Tampoco pensamos en una forma especial de arte, todo puede ser arte, estamos hablando de Arte Contemporaneo…”

El Retrato, “observé que hablas muy bien el francés, obviamente, viajarás mucho o has viajado mucho para asistir a exposiciones como Arco y poder estar al día en tu profesión”.

Orly: “si, claro, viajo mucho, pero además he vivido cuatro años en París, he asistido al Bell Art Basilea, si, viajo bastante.. he estado en el For Day Foundation de Nueva York, en fin… “

El Retrato .. al visitar los stands de Argentina en la Feria, hemos observado mayoritariamente gente joven como tú, al frente de distintas galerías y entiendo que vosotros formaís parte de una generación que ha vivido en democracia su infancia y juventud personal y profesional ; ¿Sois una generación sin ataduras, abierta y por lo tanto abierta a nuevas expresiones artísticas, a nuevas opciones de vanguardia en un sector vanguardista como es el arte en cualquiera de sus expresiones ¿

Orly_ “No quiero hablar de otros, pero efectivamente, el hecho de vivir en democracia, hace que personalmente , quiero descubrir cosas en mi país, pertenezco a una generación que reinicio el debate, abierto, que ha buscado la confrontación de ideas, no sé si somos o no la generación de la democracia, simplemente la vivimos, crecimos a partir de los 90 siendo apolíticos, sin entrar en polítifda, es más, algunos le dimos una especie de crédito a la época de Kirschner, porque permitió que se generarán debates y con ellos, hay gente que adquirió compromisos”

El Retrato …¿Cómo definirías tu profesión? ¿has querido ser artista?

Orly– “Entiendo que mi profesión consiste en acompañar y ayudar a construir la carrera del artista, sea cual sea su forma de expresar ese arte que lleva dentro, de sacar el talento que tiene…. ¡¡Noo!! Estoy cerca del arte, yo no soy artista”….

El Retrato –En líneas generales,una galería como la vuestra ¿fideliza a los artistas? ¿existen clásulas de exclusividad entre ambos?

Orly :” Esta profesión no es igual a otras, tiene sus peculiaridades, la galería de Ruth Bezancar, tiene por norma el respeto y la confianza con los artistas que se acercan a ella, lógicamente esto hace que exista fidelización en muchos casos, pero cuando deciden marcharse, lo hacen de común acuerdo, sin resquebrajar una elación que tiene como he dicho, en la confianza mutua y valor de respeto.”

El Retrato ¿Próximos eventos internacionales?

Orly: Vamos a concurrir a Lima próximamente, al PARC o sea la exposición PERU ARTE CONTEMPORANEO.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa