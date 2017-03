Homs avisa que “este año habrá referéndum” en el juicio del 9-N

El fiscal alega que Cataluña desafió el Estado de derecho y señala a Homs como “coautor”

Media hora empleó Francesc Homs para hacer uso de su derecho a la última palabra en el juicio que se le sigue en el Tribunal Supremo por presuntos delitos de prevaricación y desobediencia en relación a la consulta soberanista celebrada en Cataluña.

El que fuera consejero de Presidencia con Artur Mas hizo, este miércoles, un alegato en favor de la independencia de esta comunidad autónoma y aprovechó la oportunidad que le brinda la ley para advertir al Gobierno de Mariano Rajoy de que “este año va a ser la celebración del referéndum, porque es nuestra determinación”.

“Yo me declaro inocente”, resaltó, nada más empezar su discurso, aunque precisando que con esto no quiere decir que no cometiera los hechos “que se me pretenden imputar”, como él mismo lo admitió el27 de febrero en su declaración.

A continuación, no tardó en responder a la acusación que dos horas antes le hizo el fiscal Jaime Moreno en relación a que la consulta del 9-N fue “un pulso” de Cataluña al Estado de derecho. “Si poner las urnas es hacer un pulso al Estado, yo no quiero ser de este Estado”, enfatizó con firmeza y sin apartar la mirada de los magistrados.

El que fuera número dos de Artur Mas llegó a desafiar a la Sala advirtiendo de que, decidan lo que decidan, “nada cambiará” su conducta respecto a la voluntad del “pueblo de Cataluña”.

.“Tenemos un no político, un no del Tribunal Constitucional y ahora tendremos una respuesta penal”, manifestó Homs a los magistrados, advirtiendo después de que con este juicio “se ha abierto una puerta más grande”. El ex consejero se despidió de la Sala citando al poeta Joan Maragall y deseando a la Sala “toda la suerte del mundo”.

El fiscal le señala como “coautor”

Antes de que Homs tomase la última palabra, el fiscal leyó su informe final respecto al caso. Jaime Moreno dejó claro a la Sala que la consulta del 9-N “fue un desafío, un pulso al Estado de derecho por parte de una comunidad autónoma que decidió no obedecer el mandato del Tribunal Constitucional”..

El representante del Ministerio Fiscal pidió una sentencia condenatoria contra Homs -solicita una pena de nueve años de inhabilitación-, alegando la “coautoría” por parte del ex consejero catalán en la celebración del procedimiento de consulta.

.“Hago lo que deseo pese a que sé que me han privado de competencias a través de una medida cautelar”, ironizó el fiscal en relación a la reacción que tomó la Generalitat tras la providencia dictada por el Constitucional para paralizar la consulta.

En este sentido, Moreno dejó claro a la Sala que esta providencia “no fue acatada, porque no se quiso entender”.

Dicho esto, el fiscal recordó a los magistrados el currículo de Homs. “Se trata de un abogado”, destacó, que contaba “con todos los servicios jurídicos de la Generalitat”.

“Sabía que el recurso de súplica contra la providencia no tenía efectos suspensivos”, destacó, en referencia a la medida tomada por el Gobierno catalán tras conocer el mandado del Constitucional.

“El recurso de súplica dice que si no se levanta la providencia no se puede celebrar la consulta”, insiste el fiscal, que no pasó por alto advertir a la Sala de que “se está diciendo por ellos mismos” que se debió suspender la consulta.

Homs fue “Impulsor del procedimiento”

“Es evidente que el acusado conocía el mandato expreso“, alegó Jaime Moreno, que no dudó en señalar a Homs como “impulsor del procedimiento” tras conocer la decisión del Constitucional.

Y es que, según el Ministerio Público, la carta que el ex consejero de Presidencia remitió a la empresa T-Systems, la sociedad de servicios informáticos y consultoría contratada por la Generalitat para celebrar la consulta, advirtiendo de que los trabajos no estaban afectados por la decisión del Constitucional.“Hubo un acuerdo entre todos para no parar”, precisó Moreno.

En la hora que duró la intervención del fiscal, éste no olvidó resaltar que “la democracia es la sumisión de todos los poderes públicos a la ley” y que la decisión tomada por la Generalitat fue“arbitraria, porque no hay competencias”. “Nada presenta mayor arbitrariedad que actuar sin competencia”, continuó Moreno, que puso sobre la mesa una sentencia del Tribunal Supremo en la que se advierte de que “nada lesiona más la confianza de los ciudadanos en sus instituciones que ver a sus representantes políticos convertidos en vulneradores de la legalidad“.

La abogada de Francesc Homs, que intervino a continuación del fiscal, se dirigió a la Sala para advertir de que a su cliente “le molesta que se diga que se escuda en los voluntarios” para no asumir sus responsabilidades.

“El señor Homs , continuó ha ido de cara desde siempre. No se escuda en voluntarios. Ni ha utilizado astucias“, añadiendo también “que no se considere a Homs un delincuente, porque no lo es”.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa