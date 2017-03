Concejales kirchneristas presentes para expresarle su apoyo y solidaridad a los abuelos

Los concejales del Frente para la Victoria Marcos Gutierrez, Daniel Rodríguez y Marina Santoro (FOTO) se hicieron presentes en la protesta llevada a cabo por los jubilados y trabajadores del PAMI frente a la sede de Balcarce y Salta.

Marcos Gutiérrez

“Estamos acompañando, poniendo el cuerpo y escuchando. Porque desde el ámbito legislativo tenemos la obligación de escuchar a cada uno de los vecinos. Una de las consignas era la apertura del Eva Duarte y es algo que desde el año pasado nosotros venimos trabajando. Este gobierno se ha comprometido a acompañar el desarrollo de la tercera edad” dijo el edil Marcos Gutiérrez.

Mas adelante recordó que “en el Eva Duarte se está trabajando sobre la posible re apertura dentro de unos meses. Pero la realidad es que está cerrado hace un año y medio. Nosotros seguimos trabajando por eso y para que sea parte de la administración del Pami”

Por último reconoció que “es privado y que hay obras sociales que están detrás de ese lugar y queremos que la dirección de Mar del Plata pueda decir que se hace cargo de la apertura y manutención del Eva Duarte”, para finalmente proponerles “a los jubilados la Banca 25 en el Concejo para que puedan expresar sus ideas”.

Daniel Rodríguez

“Hoy se ha agravado como todo. Me parece que lamentablemente todo sigue el curso que uno preveía” señaló el concejal Daniel Rodríguez , para acotar: “ nuestras premoniciones respecto al gobierno de Macri, se están clarificando. Es un plan salvaje. Lo que está sucediendo con los abuelos es algo terrible. Tétrico. Y espero que se hagan cargo de lo que hacen”.

¿Cómo se sale de esta situación si no demuestran una voluntad política de quienes gobiernan?

– Siempre hemos hablando del tema de políticas de estado; pero el problema es que cuando se visualiza y se siente muy distinto a otros, es una puja política ideológica. Y hay que ganar las elecciones. Porque no se encuentran otras alternativas. Y forzar situaciones como la que pasan hoy, que los abuelos quieren cortar, hacer un abrazo. Y uno no alimenta la violencia ni actitudes así, pero están surgiendo naturalmente,

Finalmente remarcó que “la concentración es fundamental. Hay que aprovechar el 17, el 19 y que el pueblo argentino se dé cuenta dónde está y cambie su destino.

Marina Santoro

Marina Santoro reconoció estar en la movilización “con un dejo de tristeza. Me sumé a la política hace más de 20 años, y esto me hace recordar a las primeras marchas de los jubilados, cuando la jubilación era de 120 pesos. Cuando peleaban contra el vaciamiento del PAMI. Me retrotrae a las épocas más oscuras en lo que tiene que ver con la tercera edad”

Dijo que “Aquí están los afiliados, los trabajadores de PAMI, cosa que legitima aun mas el reclamo. Este es un problema político que se resuelve desde la política. Esperemos que el gobierno apele a su sensibilidad”.

No tuvo dudas en afirmar que “veo verde la promocionada reapertura del “Eva Perón”, acotando en tal sentido que “Hay una posición delante de los medios y otra en la gestión, que es la que define el día a día. Cuando hablamos de gestión, hablamos de recorte presupuestario. Esto empezó de manera paulatina y vamos a situaciones más grave. Lo que estamos viviendo es la realidad, que es un vaciamiento de la institución y los que sufren son los abuelos”

Finalmente cuando se le preguntó si la gente tomó conciencia de la dura situación por la que atraviesan nuestros abuelos, Rodríguez respondió: “Creo que el PAMI nos pertenece a todos y apelamos a la sociedad entera. Desde el Concejo, el Frente de la Victoria viene tomando este tema hace tiempo. Trabajamos con los centros de jubilados, ahora queremos visualizar esta temática. Creo que hay que convocar a otros sectores para que nos acompañen. Teniendo en cuenta que la mayor parte de la población de Mar del Plata son abuelos afiliados al PAMI, se debe apelar este tema como un tema social que toda la política tiene la obligación de resolver. Hay que seguir trabajando”.