Rigane recibió el apoyo de Gobernadora en su reclamo por obras ante la empresa EDEA

“Hablé con a la Gobernadora la situación que se vive en la ciudad con la empresa EDEA y me dijo está totalmente de acuerdo con nuestro reclamo y que está muy enojada con EDEA porque no hizo las inversiones que tiene que hacer, que es una empresa que tiene muy buenas tarifas y no entiende por qué no se hicieron las obras. Si las palabras de Vidal se convierten en hechos, vamos a tener novedades a favor de nuestros reclamos” señaló al final de la visita de María Eugenia Vidal a Mar del Plata, el Secretario General de Luz y Fuerza Mar del Plata, José Rigane.

El dirigente estuvo acompañado por integrantes de la comisión Directiva y trabajadores de la Central eléctrica de Mar del Plata en el acto de repotenciación , que dotará de dos nuevas turbinas de 50 Mw cada una, aumentando en un 50 por ciento la capacidad de generación actual.

De esta mane ra, se cumple con un largo pedido del Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata. Desde 1999, esta organización gremial, a través de sus dirigentes y trabajadores, venían impulsando el pedido para que se dotara de mayor generación a la ciudad y a la zona. Ya en aquel año, se preveía que la capacidad de la Central no podría ser suficiente para el crecimiento demográfico de Mar del Plata. Sin embargo, a pesar de los anuncios oficiales, varias veces reiterados, durante 17 años no se concretó esta inversión.

A partir de la puesta en funcionamiento de estas dos nuevas turbinas, “la ciudad podrá cubrir el 80 por ciento de la totalidad de demanda que tiene, con generación propia”, dijo José Rigane luego del acto.

También declaró que, “esto es un logro de nuestra organización, sin dejar de reconocer que este Gobierno hizo la obra en poco tiempo. Hemos peleado durante 18 años por la repotenciación, realizando todo tipo de iniciativas y hoy se demuestra que esto se podía realizar. Si no se hizo antes es porque hubo intereses que no lo permitieron”.

Para Rigane “esta obra le sirve a la ciudad y a la región y duplica la potencia instalada. También habilita a seguir pensando que hay que conseguir otras obras para incorporar mayor potencia instalada y tener más seguridad eléctrica en la ciudad”.

La Gobernadora Vidal, d ijo que “la semana que viene se estarán haciendo las pruebas técnicas para que las turbinas comiencen a funcionar cuanto antes”.

Rigane también explicó que además de la repotenciación, “necesitamos ahora conectar a Mar del Plata con la linea de 500 Kv que llegan hasta Bahía Blanca, y realizar la obra de interconexión con Villa Gesell en 132 Kv. De esta manera, podremos dotar de estabilidad al sistema. Estas obras también las anunciamos como necesarias junto a la repotenciación, en 1999 y ya están en ejecución”.

Por otro lado Rigane detalló que es la Distribuidora EDEA la que debe realizar las inversiones necesarias para terminar con los cortes y los problemas de baja