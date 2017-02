¿Otro vende humo? Junior Benítez recién llegó a Boca y ya habla contra River

A menos de tres semanas de haberse convertido en jugador de Boca, y todavía sin haber hecho su debut oficial, Oscar Junior Benítez ya empezó a hacer ruido. Por sus destacadas participaciones en las prácticas de fútbol que dispuso Guillermo Barros Schelotto y ahora por las picantes declaraciones que hizo contra River.

“Mi viejo es hincha de Boca y nos hizo fanáticos a todos. En casa somos todos bosteros, no hay ningún gallina”, aseguró el ex-Lanús, en declaraciones a Olé, y agregó: “Cuando mi papá era más joven venía mucho a la cancha con mis hermanos, y yo me quedaba en casa porque era chiquito. Después crecí y empecé a venir solo”.

Al mejor estilo Daniel Osvaldo, quien durante su estadía en el Xeneize se dedicó a generar más polémicas que a demostrar su talento dentro de una cancha, Junior no tiene reparos a la hora de referirse a su fanatismo: “Me gustaba ir al sector de La Doce, así que solía ir así. Más adelante me tocó jugar en La Bombonera con Lanús, pero no va a ser igual jugar con la de Boca en un torneo. Ojalá eso pase pronto”.

“Todavía no puedo creer dónde estoy parado. El sueño de todo hincha es jugar en el club que uno ama y yo lo estoy cumpliendo. Trato de tomármelo con calma porque, si no, toda esa emoción puede jugarme en contra y perjudicarme a la hora de jugar. Tengo que ir de a poco, aunque siempre con las ganas de jugar. Ser hincha tiene que ser un plus, pero después tengo que trabajar con seriedad como todos”, concluyó.

Fotografia: Goal.com