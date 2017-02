Lizy Tagliani “robada” por su novio, hoy tiene el corazón partido

Lizy Tagliani viajó de urgencia desde Mar del Plata hasta Chacarita tras el escándalo con su novio Federico. El domingo por la mañana, su pareja circulaba a contramano en la camioneta de la humorista con otras dos personas cuando la Policía lo detuvo por esa infracción. Así descubrió que tenía dinero (alrededor de 35 mil pesos), una caja fuerte, 8 perfumes, joyas, valijas y una mochila, todas pertenencias de la actriz.

Tras dos funciones del show Liberate en el Teatro América de La Feliz, Tagliani se acercó hasta una comisaría porteña para declarar y retirar sus objetos personales. Allí vio a su novio. “Estaba desencajado, me pedía perdón tiempo el tiempo y me decía que no era él. Como que limó, como si hubiera tenido un brote”, explicó Lizy en Los ángeles de la mañana (El Trece, a las 10.30). Su pareja estaba vestido de mujer cuando fue detenido. “No sabía que hacía eso, si a mí todo lo femenino me deserotiza”, se sinceró la actriz al respecto.

A la salida de la comisaría, la humorista dialogó con la prensa. “Estoy un poco angustiada. No pensé que me iba a suceder esto. Básicamente vine a reconocer mis pertenencias. Yo creo que no hay delito, no hay mala intención. Creo que debería explicarlo él si tiene ganas”, afirmó. Y cuando le preguntaron si pensaba denunciarlo, agregó: “No… Me voy a llevar mis cosas. Es un chico que tiene familia y la familia está lejos, en Italia, Córdoba y Mar del Plata. Hace un año que convivimos. Esto fue un baldazo de agua para mí. Yo lo estaba esperando en Mar del Plata, que me iba a ir a buscar”.

Al parecer, Federico habría mencionado a Tagliani cuando lo detuvieron y asegurado que se había separado de ella. Algo que, según Lizy, no era real. “Estábamos hablando como si nada y de repente, a la hora recibo un mensaje (de la Policía)… No nos habíamos peleado, estábamos perfecto”, sentenció la actriz, que tras el episodio decidió separarse definitivamente de su novio. “La verdad que es una guachada total, estaba todo súper bien”, concluyó.