Líder de Los Manseros Santiagueños echó a su propio hijo en medio del show

Un escándalo insólito ocurrió este fin de semana en el Festival del Carbón en Las Arrias, Córdoba, cuando Onofre Paz, fundador de Los Manseros Santiagueños, echó de la banda a su propio hijo, Martín Paz, en medio de una presentación.

El incómodo momento comenzó cuando Martín quiso enviar un saludo entre tema y tema. Onofre lo interrumpió, y lo que primero pareció una broma fue elevando la temperatura.

“Claramente esta será la última actuación de Martín Paz porque hoy lo voy a echar“, manifestó el músico.

El público primero se lo tomó a risa, pero el hombre siguió: “Es muy atrevido con su padre y desagradecido. Yo le di todo, y ahora me hace problemas por minas este guacho de mierda”.

“No me importa que esto salga por radio y por televisión pero a partir de este momento no va a trabajar más con nosotros”, completó, y le pidió al integrante del conjunto folclórico que se retire del escenario.

Entre la audiencia se escucharon gritos de “andate vos” y algunas risas, aunque la tensión en el escenario era evidente.

“Con el permiso de ustedes, yo me retiro”, dijo Martín Paz, quien se sacó la guitarra y quedó parado al costado del escenario.

Más tarde, el músico emitió un comunicado en Facebook referido al tema.

“Hola a todos nuestros seguidores y fans de los Manseros Santigueños, en primer lugar quiero pedir mil perdones y mil disculpas en nombre del grupo por lo que pasó anoche y no quiero dar muchas explicaciones porque no me quiero adelantar a los echos ya que mi padre está atravesando por un problema emocional y tampoco quiero sacarle crédito a todo lo que hizo por mí como padre y como profesional, sé que no fue buena la actitud de Onofre pero yo como hijo lo entiendo y no soy quien para juzgarlo y gracias a todos por el apoyo de siempre y a Manseros seguro lo llevaré en alto y como sea, esto no es una caída es solo un tropiezo. Gracias mi gente linda del Facebook y gracias por el aguante”, escribió.

Los Manseros Santiagueños, recordemos, es un conjunto folclórico que surgió como dúo vocal en el año 1959, formado por Leocadio del Carmen Torres y Onofre Paz. Más tarde se unieron Carlos Carabajal y Carlos Leguizamón y el conjunto quedó conformado por tres guitarras y un bombo.

Por sus filas pasaron intérpretes como Cuti Carabajal, Guillermo Reynoso, Agustín Carabajal, Manuel Jaime, Valentin Campos y Domingo Rojas.