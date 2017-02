Bonifatti se reunió con familias del PROCREAR que no pueden acceder a sus lotes

El Concejal Santiago Bonifatti recibió a familias beneficiarias del Plan PROCREAR que tienen complicaciones al momento de poder acceder a los lotes que les habían sido designados. Los vecinos pudieron acordar un encuentro con el Concejal por la modalidad “Oficina Abierta”, que implementó Bonifatti desde su vuelta al Concejo Deliberante.

Al respecto Natalia, una de las beneficiadas por el crédito hipotecario, menciona que “salimos sorteados el 4 de febrero de 2013. Estamos a la espera de que nos entreguen los lotes. Pasan los días y nadie nos da una respuesta. Nos acercamos al Municipio y ahí nos encontramos con Francisco Taverna, que nos abrió las puerta de la oficina del Concejal Bonifatti para que pudiéramos exponer cuál era la situacion”

“Queremos que nos entreguen los lotes ya que muchos de nosotros tenemos el crédito aprobado y cuando pasan los días se vencen los plazos y hay que presentar de nuevo toda la documentación. Somos cerca de 400 familias en la misma situación, pasan los años y seguimos a la espera. Hoy decidimos coordinar una mesa de trabajo con los principales responsables de las distintas áreas que están involucradas desde la Municipalidad, desde el Banco, y ver qué podemos consensuar para la entrega de los lotes”, culminó diciendo la vecina.

Por su parte el Concejal Santiago Bonifatti dijo “son familias que ven que su sueño de conseguir la casa propia puede llegar a truncarse no sólo a partir de las incertidumbres que han vivido sino también de las demoras en la entrega de los lotes”.

“Uno de los principales problemas es que los créditos que se les han otorgado en dinero cada vez valen menos, y por otro lado los trámites se vencen y corren el riesgo de perder esa oportunidad”

“Es fundamental que estos Marplatenses que tuvieron la suerte de salir sorteados no pierdan esta oportunidad. Les propusimos generar una jornada de trabajo en el Concejo Deliberante con todos los actores que están involucrados en la problemática del PROCREAR para tratar de resolverlo“, continuó diciendo el referente de Acción Marplatense.

“Son situaciones muy delicadas, son familias que no saben si renovar su contrato de alquiler por 6 meses, por un año o por dos; cada vez que tienen que planificar sus vacaciones como trabajadores no van a ningún lado para no gastar plata porque tienen el sueño de la casa propia. Todas sus decisiones de vida están ligadas a la suerte del PROCREAR.”

Al terminar, Bonifatti dijo: “Tenemos que ser muy ejecutivos y gestionar las soluciones para todos estos vecinos. Hay que tratar de darles certezas, ponerle nombre y apellidos a las responsabilidades. Hoy no saben por qué las cosas no les pasan y estas incertidumbres los tienen absolutamente angustiados.”

Iniciativa Oficina Abierta

Oficina Abierta es un espacio semanal de encuentro con los vecinos que dedica el Concejal Santiago Bonifatti para poder recibir a los vecinos que se comunican con el a través de las redes sociales. Durante la semana se reciben los mensajes y se da respuesta por las redes, si la problemática requiere una entrevista personal se concerta una cita los días viernes en donde Bonifatti recibe a los vecinos en su oficina del cuarto piso del Concejo Deliberante.