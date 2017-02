Mientas Arroyo no para de caer, Vilma se posesiona a la cabeza de Cambiemos

Las últimas encuestas en Mar del Plata marcan una realidad que se percibe en la calle: Arroyo sigue en caída libre. Hoy los sondeos ubican a quien ganó las elecciones con el 48% de los votos hoy no llega a consolidar el 14%. Arroyo está en problemas y la sociedad Marplatense se ha percatado de ello. Otro dato interesante es que la mejor posicionada de Cambiemos es Baragiola. Pero en una elección de intendente la ganaría otra vez quien perdió con Arroyo. El ex intendente Gustavo Pulti encabeza la intenciones de voto con su piso histórico del 30% del que no baja desde hace ya una década.

¿ Raverta renuncia a la diputación para ir de concejal?

Claro que la próxima elección no es de Intendentes. Es de concejales. Y ahí la cuestión es diferente. Porque resta aun saber quiénes serán los jugadores ¿Cheppi? ¿Raverta que le prometió a sus compañeros de La Cámpora que renunciará a la diputación nacional para pelear la de concejales y posicionarse para Intendente?¿Será finalmente Ciano el primero de la lista del FR con su inicial 7% aunque muchos piensan que su apellido da para más? ¿Por AM será Artime, Laserna o el mismo Pulti?

La imagen negativa del Intendente estaría en el 63%

Las encuestas de hoy son tentativas inciertas sobre un panorama que no ha terminado de configurarse. “La única certeza es que Arroyo se vino abajo como un piano” decía una experta en estadísticas que no se animaba a aventurarle un final claro a algo que recién está empezando. “La imagen negativa del intendente es de 63%, a lo que se le puede sumar la regular mala y llegamos a un jefe político de la ciudad que alcanza una valoración negativa de más de 80 puntos en su primer año de gobierno ¡Inédito en toda la democracia!” aseguró.

Se acerca la hora, y en la cancha se verán los pingos…

Parece que hay algunas chances de que en la cancha se vean los pingos y la cara… Artime y Ciano no lograron congeniar bien cuando formaban parte del mismo equipo en Acción Marplatense. Artime había sido el primero en la lista del 2.007 cuando Pulti llegó al gobierno, pero Ciano ocupo ese lugar en 2015. Como la vida no se detiene, siguieron pasando cosas. Ahora Artime es un muy probable candidato en primer término por el Partido de la Ciudad y Ciano, mutación de por medio, parece que lo será por Massa. “En el campo un viejo dicho dice que “en la cancha se ven los pingos…” Ahora ya no habrá garantías de ningún jefe que ponga a uno en un lugar y a otro en el otro”, decía un conocedor de las aguas internas de AM.

Artime le empezaría dar duro en la campaña al “Cholito”

“Artime supo tener la sangre en el ojo porque nunca creyó que había perdido su posición por la militancia del Cholito, sino que el hijo del Periodista suele cantar retruco con el apellido del padre más que con méritos propios. Ahora va por él, entre otras cosas, y le va a dar duro en la campaña”, siguió el hombre. Parece que la primera andanada será con cierto desapego al esfuerzo que le adjudican al vástago del hombre más perenne de la pantalla local.

Palazzo con Pulti y Aiello ¿Reeditarán “acuerdo” electoral?

Durante algo más de dos horas, en el hotel que la Asociación Bancaria tiene en la zona de La Perla, se vio compartir cafés el secretario general de la Bancaria Nacional Sergio Palazzo (que descansa unos días en la ciudad), al ex secretario de Desarrollo Social Martin Aiello y a Gustavo Pulti. Históricamente AM ha tenido buenas relaciones con el gremio y hay quienes creen que ese encuentro de verano será la antesala de una nueva instancia de ese vinculo frente al año electoral.

Efectivos policiales de “joda” a las piñas en Colón y la costa

Un twitter del diputado Manino Iriart ha provocado un verdadero tembladeral en la Policía luego que se refiriera una p elea de la que tomaron parte unos 15 efectivos que estaban de “parranda” en un boliche de Colón y la Costa, y habrían golpeado a hombres y mujeres en una verdadera batalla campal. Lo que publicó el legislador en su cuenta @ManinoIriart: Lo q faltaba. 6 de la mañana en Colón y la costa MdP 15 policías q estaban en boliche de festejo golpearon a hombres y mujeres. Taparán ? 10:12 – 23 feb 2017

Balut Arenas le pide informe al Ejecutivo Municipal

Esto hizo que el concejal peronista Balut Arenas presentara un proyecto de comunicación en el Concejo Deliberante para que el Ejecutivo Municipal informe si las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo registraron algún disturbio en la madrugada del jueves pasado en la avenida Colón y la costa, en el que habrían participado policías. Según manifestaron vecinos, entre las 6 y las 8 del jueves “se habrían producido incidentes que aparentemente involucran a efectivos de la policía”

¿Se animarán Arroyo a brindar las filmaciones ?

Esa fue la razón por la que Bault Arenas quiere “ver las imágenes que se pudieran haber registrado arrojaría un poco de luz sobre este hecho”.“Esto sería conducente para deslindar la responsabilidad que en principio cabría a efectivos de la policía o en su caso aclarar los hechos”, agregó. La pregunta ahora es: ¿Se animarán a brindar las filmaciones de lo sucedido en el lugar? o aparecerá la “excusa” de siempre : Desperfectos técnicos en las cámaras existentes en el lugar impiden tal identificación…?

Manino contra los “polis pandilleros” de la noche

Pero Manino no se quedó ahí , y en un nuevo mensaje de Twitter afirma: “Récord (de) secuestros, robos por doquier, armas para todos, drogas ni hablemos, motochorros y ahora en MdP hay polis pandilleros en la noche”. ¿Que dirá el ex Zorro 1?