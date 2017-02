Presentaron el Circuito Nacional de Profesional de Beach Tennis

La presentación oficial del Circuito Nacional de Profesional de Beach Tennis, realizada en el Emtur, abrió numerosas opciones para el desarrollo de esta actividad en Mar del Plata. El torneo arranca este sábado y se extenderá hasta el lunes, en la Playa Deportiva del Emder, en Varese.

El lanzamiento de la etapa Mar del Plata del Circuito Nacional Profesional de Beach Tennis, realizado este viernes al mediodía en la sede del Emtur, ratificó las sensaciones positivas de los días previos y abrió numerosas posibilidades en el futuro cercano. Claro que antes de que todo eso ocurra, en la Playa Deportiva del Emder, entre este sábado y el lunes, se jugará un torneo muy importante. Y ahora toda la energía está focalizada allí.

Este sábado, desde las 9, se realizará el meeting técnico con los jugadores, donde se explicará la forma de disputa y otras cuestiones específicas. Las dos primeras jornadas serán para las competencias de doble masculino, doble femenino y doble mixto, en profesionales y amateurs, en tanto para el lunes está programada la competencia de singles.

La presidenta del Emtur, Gabriela Magnoler, en su rol de anfitriona, se refirió a la cada vez más extendida oferta de actividades en la ciudad. “Todos estamos construyendo el mismo camino por una Mar del Plata asociada al espectáculo, que incluye al cultural y también al deportivo. Y el deporte ha marcado este verano una fuerte presencia nacional e internacional y también con actividades que aunque no sean necesariamente masivas, sí representan un gran atractivo para los locales y los que vienen de otros lugares a competir y traen a sus familias para disfrutar de la ciudad. Todo eso contribuye para posicionar a Mar del Plata como todos la queremos. Eso que pregonamos del Emtur de ‘La felicidad es tu destino’, tiene mucho que ver con este tipo de actividades como el beach tennis”.

El certamen es avalado por la Asociación Argentina de Tenis (AAT), forma parte de su calendairo oficial y entregará puntaje para el ranking nacional. En representación de ese ente rector participó el profesor José Samuel, integrante del consejo directivo. Tras los agradecimientos protocolares, Samuel indicó que “el beach tennis es un deporte oficial de la ITF y desde la AAT vamos a tener este año un calendario de ocho fechas más un Master. Estamos invitando a federaciones y asociaciones del interior para que se sumen y se produzca un gran desarrollo de esta actividad y tenemos prevista una afiliación de jugadores a muy bajo costo para que puedan participar en el Circuito. También hemos asumido el compromiso de hacer gestiones ante la ITF para poder traer al país al menos tres fechas puntuables para el ranking internacional. Sabemos que contamos con jugadores y jugadoras profesionales que viajan por todo el mundo participando en estos eventos y para nosotros es un nuevo desafío. Este año, la Costa Atlántica tiene dos fechas (Pinamar y Mar del Plata) y para el año próximo proyectamos que puedan ser cuatro”.

En ese sentido, la campeona mundial de pádel, Adriana Costagliola, referente del deporte marplatense y en representación de los deportistas de otras actividades que se sumarán al beach tennis, señaló: “Este tipo de iniciativas sirven para abrir puertas que permiten avanzar. Es muy importante para este deporte que se encuentre bajo la órbita de la Asociación Argentina de Tenis. Eso los va a ayudar muchísimo. Es una gran ventaja. No tengo dudas de que este deporte va a ser incluido en el programa panamericano antes que muchos otros. Y también tiene posibilidades de llegar a ser olímpico”, consideró.

A su turno, la cara visible de una organización en la que trabajan muchas personas, Mariana Dal Molin, explicó las modificaciones que atravesó una presentación que nació como una clínica y se transformó en un torneo de cierta magnitud.

“Presenté un proyecto en el Emder para dar a conocer este deporte al cual yo no conocía. ‘¿De qué se trata?’, me preguntaron. ‘Playa, paleta, pelota y una red’, les contesté. ‘Dale para adelante. Eso lo jugamos todos’, me dijeron. Y desde ese momento tuve un apoyo incondicional del Emder, que también participa en la organización. Todo comenzó con la idea de hacer una clínica para presentar en sociedad el deporte, con una cancha en un balneario privado. Pero en el camino fuimos encontrando muchas ganas de todos de jugar y el proyecto fue creciendo hasta transformarse en un torneo. Primero teníamos armada una cancha sola, el jueves pusimos tres, estaban todas ocupadas y había gente esperando para jugar. Ya tenemos más de 50 parejas inscriptas entre profesionales y amateurs. Es un montón y seguramente se van a anotar más antes de que empiece el torneo”, reveló.

Y también agregó que “el gran atractivo que tuvo el beach tennis en Mar del Plata es que reunió a varios deportistas de otras actividades en una sola. Vamos a tener jugando a tenistas, jugadores de pádel, de squash, de vóley o de bádminton. Y a futuro hay propuestas del Emder para montar una cancha que quede fija todo el año. Nos sentimos muy apoyados. Eso está buenísimo y nos ilusionamos con que en un par de años podamos hacer un Sudamericano de beach tennis en nuestra ciudad”.

La responsabilidad de controlar el certamen será de María Julia Pérez, árbitro internacional, designada para esta oportunidad. “La idea será ir encaminando a los participantes en las reglas que, si bien son sencillas, no todos las conocen y tienen sus particularidades. Es un deporte explosivo, rápido, dinámico y lo pueden jugar todos. Para los más chicos, la red de 1,70 metros se baja a 1,50 metros. Es la única diferencia. Después hay un lógico código de conducta, de comportamiento y no está permitido jugar con el torso descubierto”, aclaró.

El torneo ha sido declarado de interés deportivo por el Emder y el acceso del público para presenciar todos los partidos será libre y gratuito.