Juan Román Riquelme sin vueltas: “Boca hoy en día no tiene un crack”

Juan Román Riquelme siempre es una voz autorizada para hablar de la actualidad de Boca Juniors. El ídolo del club se refirió al presente del conjunto de “Xeneize” y, aunque destaco el trabajo de Guillermo Barros Schelotto, apuntó contra los jugadores por las falencias del equipo.

“Los jugadores tienen dos partidos buenos y uno malo. No encontraron una regularidad de 15 partidos. No son jugadores consagrados y no es fácil jugar con la camiseta de Boca“, dijo Román y ejemplificó con los casos de Ricardo Centurión y Cristian Pavón. “Boca hoy en día no tiene un crack”, agregó.

Aunque pidió a los hinchas “confiar en los jugadores”, reiteró que “hoy Boca no tiene un plantel consagrado” y consideró: “(El equipo) no tiene ni cinco nombres consagrados. Hace mucho tiempo que eso no pasa y por eso estamos sufriendo”.

“Boca está tratando de armar un equipo. En el 98′ eran todos jugadores con experiencia, que habían ganado cosas, que jugaban en selecciones y tenían una mochila grande. Hoy, los que llegaron no jugaban en sus clubes.Encima a la estrella, que daba confianza e ilusionaba, no la tenemos más. Todo va a costar un poco más”, señaló, en relación a la salida de Carlos Tevez.

En esa línea, continuó: “Los jugadores que llegan lo hacen sin jugar en sus clubes en Europa. A Guillermo le va a costar más encontrar un equipo que le de seguridad y que se acostumbre a ganar”.

Riquelme, además, respaldó a Barros Schelotto: “Tiene una idea de juego, sabe cómo quiere jugar. Pero no es adivino, no es que va a traer a uno y la va a romper. No vas a acertar con todos los que traés”.

“Boca tiene un entrenador al que los hinchas van a apoyar siempre. Los hinchas le estamos agradecidos por todo lo que ganó. Si los jugadores son inteligentes, eso lo tienen que usar a favor“, planteó y recalcó que “no es fácil ser DT” del conjunto “Xeneize”.