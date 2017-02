“Y la verdad es que yo soy inocente, lamento si alguno pensó algo diferente no sé por qué”

Una importante cantidad de docentes, amigos y familiares se hicieron presentes éste jueves en las puertas de tribunales para reclamar por la inocencia de Analía Schwartz, minutos antes del comienzo del juicio en su contra acusada de los delitos de abuso sexual infantil y corrupción de menores en los colegios Gianelli y Fleming. Además, la docente habló con la prensa y reafirmó su inocencia.

En ese contexto, la docente, minutos antes habló con los medios y aseguró: “La verdad es que yo soy inocente, lamento si alguno pensó algo diferente, no sé por qué. Si ellos dicen que están abusados, no es por mí”.

En tal sentido, la maestra manifestó: “Vamos a ver qué es lo que va a pasar, hay que empezar. (El juicio) es importante para que se escuchen todas las voces de todos y que se sepa la verdad” y pidió que haya Justicia “por los chicos y por mí también”.

“Hay dos personas que están en un lugar diferente, en un lugar donde no tienen que estar: los chicos y yo”, resaltó, antes de entrar a Tribunales para enfrentar el inicio del juicio en el que se definirá si es culpable o inocente.

Por otro lado, la abogada Patricia Perelló indicó: “Hoy es Analía y mañana puede ser cualquiera, porque estamos viviendo en una sociedad muy irracional que no reflexiona antes de hacer denuncias, antes de escuchar de manera ingenua” y añadió que “esto es un ataque a los docentes”

“¿Hay una epidemia de abusos entre docentes de música y gimnasia? Por favor, volvamos a la normalidad”, apuntó la abogada, a la vez que indicó que “acá no pasó nada, absolutamente nada“.