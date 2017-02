Mar del Plata se iluminó en la “Marcha de las Velas” y Luz y Fuerza suma apoyo a su lucha

Please select a featured image for your post

Una concurrida “Marcha de las Velas” fue realizada en la noche de este jueves por trabajadores, junto a dirigentes de Luz y Fuerza y que contó además con la presencia de vecinos de distintos barrios, Abuelas de Plaza de Mayo, el dirigente Pablo Aceto y público en general. La movilización comenzó en la esquina de Luro e Yrigoyen y finalizó en el mismo lugar luego de recorrer distintas arterias céntricas, pidiendo por el fin de la concesión del sistema energético que hoy explota la empresa EDEA. José Rigane, Secretario General de Luz y Fuerza Mar del Plata en diálogo con “el Retrato…” afirmó que “nos sentimos felices ya que crece la adhesión a nuestra lucha y nuestro reclamo. Hoy cada vez son mas los sectores que nos acompañan y se solidarizan públicamente contra la empresa EDEA” En tal sentido remarcó el apoyo del “Concejo Deliberante de General Pueyrredón, Coronel Vidal, también como lo han hecho algunos partidos políticos y como se han expresado otras organizaciones, es una demostración de que estamos por el buen camino” Expreso además su lamento que “el Gobierno Nacional esté premiando a los empresarios que nosotros estamos denunciando y los lleva en su comitiva a España. Que Alejandro Macfalnader, dueño de Edea y que su Drectorio en Edelap esté procesado en la práctica, y Macro lo lleve a hacer negocio con los españoles representando a los argentinos, la verdad es que una verdadera burla” Cabe señalar que finalmente una columna de trabajadores se acercó hasta las oficinas de EDEA y luego de realizar una pegatina con afiches alusivos a su reclamo, encendió decenas de velas en la vereda de la empresa, reclamando además por el fin de la concesión.