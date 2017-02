Guarás (Sadop): “Hoy la política de la Gobernadora Vidal es imponer el miedo”

Dirigentes sindicales marplatenses adelantaron que los cinco gremios movilizaran con la CGT el próximo 7 de marzo con motivo del paro general dispuesto. El anuncio se hizo en el marco del Primer Encuentro Sindical de Organización de la Quinta Sección que se concretó en la sede de Sadop Mar del Plata bajo el lema “Gobernar es generar empleo”, el que tuvo como ejes: la generación de empleo digno; la inclusión en el empleo y el sostenimiento del empleo.

Angel Guaras, Secretario General de Sadop Mar del Plata denunció en charla con la prensa que “hoy la política de la gobernadora Vidal es imponer el miedo” luego de los “anuncios” sobre el descuento ante el paro anunciado por los docentes.

Cabe señalar que el encuentro estuvo organizado por la CCT Regional Mar del Plata que encabeza Jorge Váttimo y del que tomaron parte dirigentes de Monte, General Paz, Chascomús, General Belgrano, Las Flore, Lezama, Castelli, Pila, Rauch, Tordillo, General Guido, General Lavalle, Dolores, Partido de la Costa,Maipú, Ayacucho, Tandil, General Madariaga, Pinamar, Villa Gesell, Mar Chiquita, Balcarce, General Alvarado, Lobería, San Cayetano y General Pueyrredón.

Dirigente de Smata le pide cambios a Cambiemos

Sergio Arista, Secretario General Adjunto de la Seccional Smata de Mar del Plata resaltó que “tomaron parte 27 distritos de la provincia representados en el encuentro” cuyo objetivo fue debatir “la generación de empleo digno, evitar el cierre de más puestos de trabajo y hablar sobre el sostenimiento laboral” , para el final de la jornada redactar “un documento conjunto que sea la plataforma en la que los trabajadores digamos lo que pensamos respecto a la matriz productiva de nuestro país”.

El mecánic o reitero que “la CGT ya ha solicitado declarar la Emergencia Laboral y Social. Debemos preocuparnos por la suba tarifaria de la misma manera que nos preocupamos por el trabajo y los salarios; y solicitar a los gobiernos de Cambiemos por cambios en las políticas de gestión”.

Arista cuando “el Retrato…” le preguntó si el hecho de la división existente entre los sindicalistas no les podría jugar en contra a la hora de imponer el reclamo dijo “esas divisiones, como la que tenemos en Mar del Plata, sin ninguna duda se van a subsanar siempre y cuando nosotros podamos elegir lo que tenemos que discutir. Nosotros aquí tenemos que luchar por estos tres temas que debatimos hoy. Una prueba cabal es que en este encuentro están de todas las vertientes. Tenemos que luchar contra este modelo que lamentablemente, no está contemplando generar trabajo”

“No queremos discutir los matices, que son reales, sino debatir los temas de fondo: cómo hacemos para cambiar, especialmente en Mar del Plata, la matriz productiva y económica porque si no hacemos eso dentro de un año, quizás sean más los compañeros que estén fuera del sistema”

“La Gobernadora quiere imponer la política del temor”

Angel Guaras, Secretario General de Sadop Mar del Plata expresó su preocupación “ante lo que significa una política que no sostiene el empleo y que genera despidos. Exigimos medidas para que se sostenga y proteja la industria nacional y que se evite que cada vez más compañeros se queden sin empleo”.

No dudo Guarás en afirmar ante el “anuncio” que se descontarán los días de paro de los docentes que “quieren implementar la política del temor, algo que está queriendo la Gobernadora Vidal es imponer el miedo, amedentrarnos”

Los trabajadores de la educación estamos en una situación realmente muy preocupante. Nos ofrecen un salario de pobreza, que significará que un docente de la Provincia llegue a cobrar, a fin de año, $ 11.000.-…con esto sabemos que pocos van a poder vivir y llevar a la casa un salario digno”

Enfatizó que “este tipo de amenazas no van a parar nuestra lucha. Nos vamos a mantener firme y sabemos que el camino es estar unidos y seguir reclamando porque no nos van a quitar los derechos logrados”.

Almirón adelantó que rechazaran aumento por Decreto

Mario Almirón, Secretario General del Sindicato Argentino de Docentes Privados a nivel nacional dijo ante la posibilidad de que el gobierno provincial cierre “por decreto” la paritaria docente, que “Desde el punto de vista del marco jurídico, el gobierno ya está incumpliendo con su obligación de convocar a paritaria, que está en la Ley de Financiamiento y su decreto reglamentario. Con una decisión unilateral iría igual por fuera de la ley, que indica que el piso salarial se fija por acuerdo. En los hechos, lo puede llegar a hacer, es posible que suceda, pero nosotros lo rechazaríamos. Entendemos como en cualquier gremio, que el salario tiene que ser el producto del acuerdo entre trabajadores y empleadores”.

Respecto al paro docente anunciado a días del inicio de clases, Almirón resaltó que “Si el gobierno tiene voluntad de solucionar este problema de raíz, no solamente atacar sus efectos, tendría que convocarnos y procurar un acuerdo. Pareciera que lo único que quiere no es solucionar el tema, sino atacar los efectos”.

Enfatizó que “Con la marcha del 7 no estamos buscando alterar la paz social ni generar daños. Lo que pasa es que el gobierno oye pero no escucha. Y como no escucha, las medidas que vamos tomando, pueden ser medidas cada vez más fuertes. Sin embargo, siempre serán pacíficas y en el marco de la convivencia democrática. No vamos nosotros a empujar este conflicto a una expresión violenta, porque no nos interesa, no es esa nuestra cultura y tampoco nos conviene, a raíz de que en situaciones así siempre pierden los trabajadores”