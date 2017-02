Dra. EVANGELINA URIBE: Con los chicos NÓ

Los niños merecen crecer libres, en paz sin presenciar discusiones, gritos, peleas, insulto y ningún otro tipo de violencia.

Porque los niños son una diamante en bruto que nosotros con cada acta vamos puliendo.

Porque las vivencias que ellos tengan hoy son el reflejo de los hombres que serán mañana.

No siempre las cosas se desarrollan como uno deseaba o esperaba, porque tal vez la pareja no funciono pero tienen lo más importante, sus hijos.

Ellos quieren padres que los cuiden, que los abracen, que jueguen con ellos, que apaguen su celular y los escuchen, que se tiren al piso para mirar su mundo desde ahí, verlos reír, disfrutando, relajados.

Ningún niño quiere estar en el medio de gritos, peleas, insultos, sentirse en la obligación de elegir entre uno u otro.

Es importante detener la violencia que existe hoy en día, y también comenzar a sembrar el cambio del futuro, niños que estén despojados de todos estos episodios, que sepan que el diálogo es el único camino, que la violencia no sólo daña, sino que destruye cualquier tipo de vínculo.

A un niño no le importa que sus papas estén juntos o separados, siempre que estén felices, que puedan disfrutar, eso es lo que a ellos les genera confianza, que será la seguridad del mañana.

No dañen a sus hijos hablándole mal de su mamá o su papá, porque quieren a ambos de igual manera, son sus referentea, no destruyan esa imagen.

No los involucre en cuestiones de adultos, no los utilice para desprestigiar al otro, ni lo atocigue de preguntas cuando vuelve de ver al otro.

Luego de 11 años sigo sin poder acostumbrarme a ver a los niños en los pasillos de algún juzgado, esperando por entrevistas o audiencias, digo ese niño muchas veces llega ahí por la imposibilidad de sus padres de actuar de manera madura, responsable y por no correr el eje de importancia.

Disfruten a sus hijos, no importa en que contexto, jamás impidan el contacto con el otro progenitor.

Sus hijos no son negociaciones, ni trofeos de guerras, son SUJETOS DE DERECHO, y no objetos.

No son de propiedad de uno u otro padre, no existen padres de primera clase y de segunda, existen padres, y aclaró que hablo de padres en general hablando de hombre y mujeres.

Por una sociedad menos violenta, por más niños felices.

Dra. Evangelina Uribe

ABOGADA

T XI F 447 CAMDP.