Andrea Gómez y el femicidio del Bosque: “Fue como una crónica de una muerte anunciada”

En el marco del asesinato de Gimena Silva, cuyo cuerpo semi enterrado fue encontrado el miércoles a la tarde en el Bosque Peralta Ramos, la fiscal que lleva adelante la investigación, Andrea Gómez, en declaraciones periodísticas manifestó que “de acuerdo al relato de la hermana fue como una crónica de una muerte anunciada”.

En tal sentido, la fiscal a cargo de la Unidad Funcional N°4 expresó que son indicadores “la existencia de la violación anterior hace 4 años, una relación tortuosa, violenta, la voluntad de ella de querer escapar de esa relación y lamentablemente, el círculo de violencia que se da tan habitualmente en estos días y que uno, como operador se siente agobiado, porque no para la muerte de las mujeres”.

Andrea Gómez aseguró también que “en declaraciones de la hermana de la víctima en la comisaría, pudo dar un cuadro del cual se puede desprender que estamos ante la presencia de un femicidio” y la fiscal explicó que la causa está caratulada con el delito de “homicidio con agravante, que los artículos justamente establecen que si hay una relación de convivencia se puede aplicar la figura del femicidio”.

Asimismo, relató el origen de los hechos y sostuvo que “cuando entran al lugar, que es un bosque muy cerrado, ven ésta persona y a un masculino, que se encontraba cerca, sin poder dar explicaciones. En principio es el policía el que corrobora que la femenina estaba muerta”.

A su vez, agregó que el descubrimiento del cuerpo “ocurrió a las 19 o 20 horas”, pero que se encuentran “tratando de determinar lo que se llama el tiempo de muerte que aparentemente habría sido entre 4 o 5 horas antes”.

Andrea Gómez confirmó que “la policía llega al lugar advirtiendo que iban detrás de la pista de un robo, algo que nada que ver con lo que encontraron” y remarcó que también “fue advertido por un grupito de chicos menores de edad que hacen montanbaike, quienes dieron algunas precisiones, no en cuanto al momento del homicidio, pero sí aportaron datos interesantes a lo que hace la escena del crimen y fundamentalmente, del accionar de ésta persona que se encuentra detenida”.

En relación a la persona detenida, Héctor González, de 25 años, explicó que “no ofreció resistencia física en momento de su aprehensión, pero sí hubo una resistencia en cuánto a negar sus verdaderos datos, lo cual es muy normal en las aprehensiones de gente que está vinculada en la comisión de cualquier tipo de delito o quizás tienen antecedentes, como en este caso, entonces intentan burlar el accionar de la policía en cuanto a la identificación”.

Por otro lado, la fiscal del caso, se refirió al dato de que había un vínculo amoroso entre la víctima y el imputado y manifestó que “en la corroboración de los datos del mismo, aparece otra causa que tuvo trámite en la fiscalía y por la cual, había sido condenado a la pena de 2 años por tentativa de robo de un celular de quién era su pareja y por lesiones leves”.

“El hecho fue con algunas otras circunstancias de abuso sexual, que en ese momento no se pudo corroborar en materia de prueba. Se les dieron los dos años de cumplimiento efectivo que cumplía en la Unidad Penal XV”, indicó. Además, comentó que hasta el momento tiene certificado solo la existencia de esa causa que tramitó ante su fiscalía y agregó que desconoce si el imputado tiene alguna causa de violencia en otra dependencia judicial.

“El hecho se habría producido prácticamente en el lugar donde el cuerpo fue encontrado”

Seguidamente, hizo hincapié en el cuerpo y relató que “anoche no había ningún signo de arrastre, ni huellas de gomas de algún vehículo, por lo que por ahora manejamos la hipótesis que fue al lugar voluntariamente” y resaltó que “el hecho se habría producido prácticamente en el lugar donde el cuerpo fue encontrado”.

En relación a lo anterior, añadió que también “lo que dijo la hermana es que ella se había ido con él a la playa y no había regresado en todo el día, pero no le llamaba la atención” y aclaró que “la familia quiso en más de una oportunidad interrumpir la relación, pero no pudo, inclusive dejándole parte de la vivienda que ocupaban para que ellos no anduvieran por ahí girando en lugares precarios para vivir”.

Por último, hizo referencia a la declaración del imputado en sede la fiscalía prevista para éste jueves en la mañana y que finalmente, se negó a declarar. “No se puede obligar a que hable, pero si lo quiere hacer, puede hacerlo y todo lo que diga no puede ser usado en su contra sino que tiene que ser materia de investigación, en principio”, indicó.

A la vez, comentó que se encuentra a la espera de los resultados periciales que se hacen en estos casos, más allá de la autopsia, levantamiento de violencia física en el lugar del hecho, por eso estuvo trabajando mucho científica y después, algún otro relato o testimonio que tengan de la existencia de ésta pareja.