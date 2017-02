“Si hay unidad de las tres centrales se puede cambiar el rumbo de la política económica ”

El titular del Sindicato Luz y Fuerza, Pablo Micheli manifestó que “si hay unidad de las tres centrales para parar lo que sucede, hay posibilidades de cambiar el rumbo de la política económica de gobierno”, en el marco de una multitudinaria movilización del Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata en contra las políticas de ajuste de la Empresa Distribuidora EDEA S.A.

En este contexto, habló de “una crisis agravada” y resaltó que el pasado martes “hubo más de 100.000 familias sin luz en Capital. Justifican y no resuelven los aumentos, ya lo vivimos en la época de la privatización”.

“Nos mataron con los costos de un servicio pésimo y terminamos sin tener el patrimonio de los argentinos, perdido a manos extranjeras. No hay un lugar en Argentina donde no haya quejas, está nacionalizado el conflicto”, describió.

Además, aseguró que “la responsabilidad de un cauce de presión masivo la tenemos los dirigentes, porque si no nos ponemos de acuerdo y no convocamos, está demostrado que el ajuste no se va a parar” y resaltó que “solo lo pueden hacer los trabajadores y el pueblo”.

“Los frazadasos hicieron retroceder al gobierno, nosotros estamos convencidos de la lucha, pero tenemos que insistir en la unidad entre las centrales, los trabajadores, los usuarios y el sindicato”, expresó Micheli y añadió que “es tiempo que empecemos a despertar”.

“Lo que Macri llevó a España es decirles que vengan a invertir, que la cosa está fácil y vienen, nos aumentan las tarifas, los salarios son bajos o el gobierno impugna paritarias. Hay una campaña que rompe las normas mínimas de la democracia”, resumió.

Por otra parte, ante la pregunta sobre si puede haber un estallido social, respondió que no cree que pueda haberlo. “En el 2001 los movimientos sociales estaban organizados y ahora estamos coordinando acciones masivas y organizadas”, comentó el dirigente y aclaró a la vez que “estallidos al estilo espontáneo, supongo que no van a pasar, porque hemos madurado, aprendido, y nos hemos organizado.”

Por último, apuntó: “No discuto al congreso, ni los dictámenes para respaldar estos conflictos, que se pueda poner en duda la concesión de este prestador, que se ponga EDEA en la mira y demás, pero la fuerza está en la unidad de los trabajadores y en el convencimiento a los usuarios que es una pelea conjunta”.

Movilización del 7 de marzo: “la CGT tiene que tratar de discutir con las centrales”

Por otra lado, ante la pregunta de “el Retrato…” sobre si el conflicto se ha nacionalizado y puede intervenir la CTA, el secretario general de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, sostuvo que “la idea es que estar acá es parte de la representación de la CTA, mientras se prepara la marcha del 7 de marzo”.

Asimismo, detalló: “Tenemos una posibilidad de no comenzar las clases el 6, hay un paro convocado para el 6 de marzo y el 7 es la de la CGT, donde las dos CTA serán protagonistas” y apuntó que están “llamando al paro que convocaron las compañeras también”.

En relación a la unificación de las centrales, Micheli afirmó que ya acordaron que “el 7 de marzo vamos a estar todos juntos. No está resuelto el cómo ni en qué orden, pero queremos hacer el esfuerzo de estar juntos en el escenario, en la calle con la gente”.

“Habrá miles de trabajadores. Me parece que hay que tratar de que la CGT comprenda que no hay más unicatos. Hay dos centrales más, organizaciones que luchan, movimientos sociales que son aliados de la clase trabajadora”, sostuvo.

Asimismo, apuntó que “la CGT tiene que tratar de discutir con las centrales. Nosotros vamos a ir igual, pero con perfil propio, queremos ir todos juntos y aún hay tiempo para intentarlo” y aclaró que “hasta el año pasado la CGT acordaba más con el gobierno que con las centrales. Parecía que el gobierno los seducía, pero ninguna de las cosas que preocupan a los argentinos se han resuelto. Ni siquiera el bono de 2000 pesos. Eso habrá hecho despertar a la CGT”.

Por último, Micheli se refirió a la importación y exportación y destacó que “ya está dejando gente en la calle, es una barbaridad, todos los días hay despidos” y detalló que “el sector metalúrgico está siendo golpeado. Hay que parar esto, pero la gente aún no se está dando cuenta”, a la vez que señaló que “intenta ser un paliativo. El gobierno fomenta el consumo después de un tarifazo”.