“SolidarizArte 2”: Vuelve el festival de la cultura solidaria este domingo en Plaza España

El próximo domingo 26 de febrero se realizará, en Plaza España, nuevamente el festival solidario “SolidarizArte”, en esta ocasión con el objetivo de juntar materiales escolares para entregar en diversas escuelas de la ciudad. Habrá bandas en vivo, talleres y juegos.

“El festival se hará este domingo a partir de las 15 y hasta las 18, en Plaza España. En las vísperas del comienzo de clases, decidimos realizar el festival para juntar útiles escolares, zapatillas y guardapolvos para entregarlos en diferentes escuelas” comentaron los organizadores.

Además, adelantaron que el evento contará con la participación de diversos shows musicales, juegos, talleres y espectáculos para los más chicos.

“Invitamos a toda la comunidad a disfrutar de una jornada recreativa y a colaborar para que los chicos que más lo necesitan puedan tener lo mínimo para ir al colegio. No se cobrará derecho de espectáculo, y se abrirá el espacio a una contribución voluntaria, como una manera de aportar lo que uno quiera y pueda en función de esta iniciativa”, informaron desde la organización.

El encuentro es organizado por las ONGs Cocino Andante, Derecho a Jugar, RUEDA, CEREMAP (Centro de Resiliencia de Mar del Plata), FoCoS (Fomentando la Conciencia Social), artistas independientes, Careta Teatro Vivo y la Juventud Socialista de Mar del Plata.

También participará de la jornada integrantes del Foro Costero Ambiental quienes buscarán concientizar sobre la limpieza en las playas y los espacios públicos.

NACE UN NUEVO ESPACIO CULTURAL EN LA CIUDAD CON FUERTE CRÍTICAS A ARROYO

La iniciativa que plantea la construcción del Centro Cultural Luciano Arruga, realizará su actividad lanzamiento el próximo sábado 4 de marzo a partir de las 20 horas, en la sociedad de fomento del Barrio Nueva Pompeya. Contará con la presencia de importantes artistas locales y se espera una concurrida presencia de vecinos de todos los barrios de la ciudad. Los referentes del nuevo espacio en construcción realizaron duras críticas a la gestión del intendente Arroyo.

El ex presidente de la Federación Universitaria Marplatense, referente de la lucha por el boleto universitario e integrante del Centro Cultural, Evaristo Buccico afirmó: “Estamos muy contentos de poder presentar en un contexto de achicamiento y ajuste para toda la cultura marplatense, un proyecto que plantea que la cultura es un derecho para todos y no solo para los que pueden acceder a ella. Nos encontramos preocupados con la falta de gestión de Rojas en el área específica de cultura, pero en general con todo el gobierno municipal. Me tocó como referente del movimiento estudiantil que el intendente nos mienta y no cumpliera sus compromisos, pero esto es una situación que se replica en todas las áreas, el descontento de la cultura marplatense es cada vez mayor y la única respuesta que se encuentra es negar el conflicto.”

Por su parte la licenciada en turismo Amancay Romero Trucco dio detalles sobre la actividad: “El sábado 4 realizaremos una gran varieté, a la que invitamos a participar a todos los vecinos de nuestra ciudad. La misma contará con una muestra fotográfica de Sofía Marcos Dublanc, tendremos la presencia de músicos de lujo como Juan Manuel Chazarreta, la juvenil banda “Lagarto Invisible”, el show del malabarista local Matías Yoel Tami y pensamos cerrar con una gran murga y baile. Estamos convencidos que es necesario apostar más que nunca a la cultura, a la construcción de identidad y sobre todas las cuestiones en el acceso de todos a la misma; en ese camino es que realizaremos los esfuerzos necesarios en la construcción del Centro Cultural Luciano Arruga.”

Por ultimo ambos dirigentes se mostraron optimistas con la realización de la actividad e indicaron que también se estará realizando una colecta solidaria: “Queremos que desde sus inicios este proyecto esté marcado por su compromiso con las problemáticas de los más humildes, es por ello que estaremos recolectando alimentos no perecederos para ayudar al comedor Amiguitos, quienes se supo en los últimos días tendría que cerrar sus puertas por la falta de apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social.”