Cristian Rabe: “Le hemos mostrado al país que Mar del Plata es la Capital del Teatro”

“La verdad pensé que esa idea que junto a Emiliano (Giri) pusimos en marcha el año pasado iba a desaparecer, pero esto que hoy está sucediendo demuestra las grandes personas, como Marcelo de la Plaza, que un día me llamó y me dijo “queremos que hagas la Noche de los Teatros”… La verdad me asombró y me pidió que hablara con algunas personas interesadas en hacerlo; los escuché, me platearon sus ideas y me dieron toda la libertad de poder hacer esto que hoy es un éxito” dijo en diálogo con “el Retrato…” Cristian Rabe, motor de “La Noche…” que distribuyó 29 mil entradas de manera gratuita entre los residentes de General Pueyrredón.

En tal sentido indicó que “hace un mes y medio empecé a trabajar en esto y la realidad es que todos los “caballos de fuerza”, con un equipo de Cultura nos sentamos con todas las salas privadas, municipales y todo el Teatro Independiente que está un poco revolucionado y sinceramente a través del diálogo se demostró que se puede”

Remarcó que “todos los Centros Independientes han dado entradas para estar en esta Noche. y para nosotros fue una alegría enorme”, resaltando “ la sumatoria de todas las salas de cine de Mar del Plata, que nos otorgaron 15.000 entradas . Fue por eso que junto a Marcelo Carrara y Vilma Baragiola coordinamos un plan de trabajo para que todas las sociedades de fomento, comedores, etc pudieran tener acceso al cine, y por eso ustedes vieron una mesa especial donde llegaron los delegados para llevarse de a 30/40 o las que necesitasen para distribuir entre su gente”

Rabe no se olvidó de “agradecer el apoyo a la gente de la Empresa “25 de Mayo” que nos destinó 30 colectivos desde distintos puntos de la ciudad para poder llegar hasta el Estadio porque la Línea que pasada por su barrio no lo acercaba, también pensamos en ellos y felizmente esta idea fue nuevamente un contundente éxito”

No tuvo dudas Rabe en enfatizar que “esto nos demuestra que todo se puede, y que el éxito viene de la mano del sacrificio y esto los vemos entre la gente de Cultura, de Desarrollo Social, de los concejales de Cambiemos que también se sumaron”

“Lo que más queremos quienes estamos en esta organización que sea una fiesta para Mar del Plata y Batán, y mostrarle a todo el país que Mar del Plata es la Capital del Teatro”, mostrándose orgulloso que esta iniciativa haya sido tomada por Capital Federal para realizarla. Tambien me llamaron de Córdoba y Mendoza para ver cómo lo habíamos hecho. Todo se hizo con onda. Los empresarios como Javier Faroni, Juan Alzúa, Carlos Rottemberg, la Provincia… todos nos dieron entradas porque tienen onda y hay un cambio que tiene como objetivo seguir creciendo y que el Teatro llegue a los barrios”.

Por último remarcó que “ya estamos pensando en la edición del año que viene y cómo la podemos mejorar”, acotando que no extraña la gestión “ ya que en este evento nos dieron todo el respaldo desde Cultura, en la persona de la Secretaria, para su realización. Hoy solamente estoy aportando mi experiencia de 25 años en producciones”