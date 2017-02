Luciano Taccone y Romina Palacio Balena se quedaron con el Triatlón Olímpico

Tal como había sucedido en la edición de diciembre, Luciano Taccone, en caballeros, y Romina Palacio Balena, en damas, se adjudicaron el BNA Triatlón Olímpico Series 2016/17 de Mar del Plata, organizado por ISSports, cuya segunda y última etapa se desarrolló este domingo, a pleno sol y con elevada temperatura.

Esta vez las condiciones fueron muy diferentes a aquel lluvioso domingo del último mes del año 2016. Sin embargo, aunque los ganadores fueron repetidos, no se establecieron nuevos récords para el trazado, si bien los tiempos de los triunfadores fueron igualmente muy buenos.

Esta edición del triatlón marplatense se identificó como #LaRevancha y, al igual que la anterior, se enmarcó en las celebraciones por el 125º Aniversario del Banco de la Nación Argentina, main sponsor del evento.

Taccone fue de menor a mayor y con ritmo extraordinario en la etapa de trote pudo establecer una buena ventaja sobre su escolta, otra vez Flavio Morandini. El podio fue idéntico a la carrera de diciembre, ya que el tercer lugar lo ocupó Santiago Beltrán.

El mejor marplatense, en tanto, resultó el joven Iván Anzaldo, quien a los 19 años ya se suma al lote de los que aspiran a la victoria. Arribó en un muy meritorio cuarto lugar, por delante de otro que ya supo ganar en Mar del Plata: Martín Bedirian. La ciudad anfitriona volvió a ubicar a sus tres competidores más destacados en el Top Ten: Christian Carletto llegó sexto y Diego Serdá fue octavo.

También se repitió entre las damas el “1-2” entre Romina Palacio Balena y Romina Biagioli. Y si en diciembre la definición había sido apretada (por apenas 15 segundos), esta vez Palacio Balena se impuso por nada más que 3 segundos, en un cierre espectacular que las unió en un abrazo interminable tras cruzar la meta. La porteña quedó a solamente 29 segundos de igualar su propia plusmarca en el circuito. El podio lo completó Brenda Rosso, siempre protagonista.

La marplatense mejor ubicada fue Silvana Calcagno, en un muy buen sexto lugar, en tanto su hermana Alejandra, a los 47 años, exhibió un gran ejemplo de vigencia, al concluir en el 14º puesto.

Luciano Taccone (ganador en varones): “Me dio la sensación de que tal vez la corriente nos hizo abrir un poco de más en la parte de natación, pero igual estoy contento porque le dimos duro y estuvo entretenido. Creo que nadé muy bien, aunque Martín (Bedirian) impuso un ritmo muy fuerte, después en la bicicleta no tenía mucho en las piernas, así que tenía que aguantar. Por suerte me sentí bien a la hora de correr, fue lo que mejor hice y me alcanzó para ganar. Es un lujo correr acá, me encanta. El circuito es hermoso y la ciudad también, así que siempre me gusta venir a Mar del Plata”.

Romina Palacio Balena (ganadora en damas): “Otra vez la definición con Romina (Biagioli) fue durísima. Esta vez se sintió más porque hacía más calor. Fue muy parejo y recién la carrera se resolvió en los últimos 200 metros. Tuve un poco de suerte porque pude entrar mejor al sprint final tratando de esquivar a los corredores que estaban haciendo el retome. Podría haber ganado cualquiera de las dos. Por suerte me tocó a mí y pude retener el triunfo de diciembre. Ella hizo una gran carrera también y, sinceramente, pensé que me pasaba en ese pique del final”.

Iván Anzaldo (el marplatense mejor ubicado): “Estoy muy contento. Me estoy acostumbrando al olímpico, es apenas el cuarto que corro en esta distancia, así que estoy feliz por haber podido correr en mi ciudad y hacer una buena carrera. Me sentí bastante bien nadando, en la bicicleta estuve siempre en ritmo y a la hora de correr intenté aguantar todo lo que podía para que no me alcanzaran. Sabía que (Santiago) Beltrán estaba lejos, así que la idea era resistir en el cuarto lugar, lo que me dejó súper conforme”.

CLASIFICACION GENERAL

Caballeros 1.Luciano Taccone Quilmes (Bs. As.) 1h55m11s Flavio Morandini Ramos Mejía (Bs. As.) 1h56m27s Santiago Beltrán Haedo (Bs. As.) 1h57m22s Iván Anzaldo (Mar del Plata) 2h01m47s Martín Bedirian (Córdoba ) 2h01m59s Christian Carletto (Mar del Plata) 2h03m42s Ezequiel Benvenuto San Isidro (Bs. As.) 2h03m43s Diego Serdá (Mar del Plata) 2h03m44s Thomas Galíndez Río Tercero (Cba.) 2h004m14s Pedro Baldantoni (La Plata) 2h05m01s

Damas