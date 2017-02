Comedor “Amiguitos” necesita ayuda para poder alimentar a 85 chicos

Después de permanecer cerrado una semana el comedor “Amiguitos”, situado en la calle Tapia 6675 de Mar del Plata, por falta de alimentos, Belén Alaníz, quién lleva adelante el mismo desde hace 4 años, se entrevistó con “el Retrato…” y pidió colaboración a la gente. “Queremos que la gente no deje de donar, porque así es como se puede seguir día a día”, resaltó.

“Cerramos el comedor unos días para poder juntar alimentos, porque no teníamos nada. La gente ya empezó a donar y lo abrimos el lunes, pero queremos que la gente no deje de donar, porque así es como se puede seguir día a día”, sostuvo.

A su vez, Belén aseguró: “Ya hace como 6 o 7 meses que la vengo peleando día a día para que a los chicos no les falta la comida, he sacado dinero de mi bolsillo para comprar lo que hace falta, pero ya no puedo más, porque son muchísimos chicos y hace meses que el comedor viene muy mal”.

Además, en diálogo con “el Retrato…” contó que su casa se encuentra ubicada adelante y que en el fondo construyó el comedor, al que asisten diariamente 85 chicos de diferentes edades que van de un año a 14 y de distintas partes de la ciudad para almorzar y merendar. “La mayoría tienen familia, pero el dinero no les alcanza, no tienen trabajo o su mamá falleció”, relató.

Asimismo, remarcó que “el comedor funciona a base de donaciones de la gente” y que no reciben ninguna “ayuda municipal”, a la vez que solicitó ayuda para poder sostener el lugar y pidió “alimentos, carne, papa, cebolla, condimentos, aceite, sal y de todo un poco”.

“Me las trato de arreglar como puedo, pero le pido por favor a toda la gente que colabora en el comedor, que siga ayudando. Si todos ponemos un granito de arena, yo sé que esto sale todo”, expresó Belén.

En relación a la posibilidad de pedir alguna ayuda municipal, indicó que “no te ayudan con nada, es perder el tiempo. Fui y me llamaron ayer, me dieron leche en polvo, azúcar y zucoa, pero ningún alimento”.

Por último, Belén comentó: “Me levanto triste y pensando que hay chicos en sus casas que no tienen para comer y yo sé muy bien que ellos necesitan la plata de todos los días, porque siempre tuvieron para comer en el comedor”.

También se pude colaborar llamando al teléfono 4697148 o al celular :2235962485