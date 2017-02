Arroyo y De La Torre entregaron 286 escrituras a vecinos de Mar del Plata y Batán

El intendente Carlos Fernando Arroyo, junto al ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Joaquín De la Torre y el subsecretario de Urbanismo y Vivienda de la provincia, Francisco Echarren, procedieron a la entrega de 286 escrituras sociales. El acto central se desarrolló en el Teatro Colón, en el marco de la Ley 24.374. Es la cuarta entrega que realiza el Intendente.

En este marco, Arroyo manifestó que “es un enorme placer y alegría poder estar con ustedes hoy acá. Yo hago una pregunta muy simple: Si ustedes no son el pueblo, ¿el pueblo dónde está? Realmente tener la escritura de la propia vivienda es todo un símbolo de la existencia de una familia, de un techo, de la posibilidad de un trabajo, de algo que en general nosotros llamamos ‘tener un lugar en el mundo’. La casa de cada uno de nosotros, es nuestro lugar en el mundo”.

“Hay muchas deudas –continuó-, en la Provincia y en el país. Tenemos, afortunadamente, una Gobernadora de la que yo tengo el honor de hablar y ver seguidamente. Es una mujer que se preocupa por el bienestar de la gente, por la Educación y la Salud Pública. Me ha tocado varias veces recorrer el Hospital Interzonal y empujar permanentemente las obras. Ya vieron que en el EMHSA se movieron las obras, esa es acción única y exclusiva de María Eugenia. Se está trabajando y éste es otro ejemplo”.

Asimismo, Arroyo sostuvo que “se está cumpliendo con las deudas que hay. Hay una gran deuda con toda la población argentina. Lo vemos, a veces, en la falta de fuentes de trabajo, en las escuelas cuando hay colas para una inscripción o lo vemos en los hospitales. Yo, como intendente de Mar del Plata, me encontré con que había 59 calles que los vecinos había pagado hace más de 10, 15 o 20 años y que seguían siendo de tierra. Ya hicimos 29 de esas calles con un esfuerzo tremendoporque eso lo tendrían que haber hecho los que en su momento lo cobraron. Antes de fin de año voy a entregar las calles que faltan para totalizar las 59, porque es una deuda de honor. Y lo mismo está haciendo la Gobernadora y el Presidente. Nosotros tenemos la seguridad que en este momento las circunstancias son muy grande, todos somos conscientes porque a mí también me cuesta una enormidad ver lo que cuesta una tarifa de gas o luz, pero los problemas no los hicimos nosotros, sino que tienen muchos años de antigüedad”.

“Realmente yo quiero para mi pueblo, el pueblo de Mar del Plata y Batán, lo mejor. Porque ustedes son lo mejor que tenemos. Que Dios los ayude a aprovechar y a gozar de esta escritura de propiedad que reciben como garantía de la tierra del lugar de cada uno de ustedes”, concluyó el Intendente.

Por su parte, De la Torre sostuvo les dejó a los presentes un mensaje de la Gobernadora: “Este tema para Vidal es algo central, importantísimo. Agradecemos al Intendente, a la arquitecta Ordiales y a Echarren por la labor que realizan. El derecho a la propiedad privada es un derecho humano: primero por haber comprado ese terreno y luego -que es lo más importante- no bajar los brazos. Ustedes hicieron algo bárbaro: no bajaron los brazos. Por eso ahora, con la escritura en mano, cuando salgan de acá, cuenten a los vecinos de su barrio que los temas postergados, llegan. Todo llega. Felicitaciones a todos ustedes”.

En otro tramo del acto, Echarren dijo que “los beneficiados deben estar felices de poder tener la escritura que es como la joya de la abuela, algo que se guarda en la mesa de luz” y, al mismo tiempo, el funcionario provincial celebró que “estemos juntos acá” valorando el “esfuerzo que se hace desde la Gobernación, en esta hermosa ciudad de Mar del Plata, por todos los vecinos”.