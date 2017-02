La dirigente Mercedes Morro viaja a Nueva York para tomar parte de la reunión de la CEPAL

La dirigente gastronómica y titular de la Agrupación Mercedes Morro, habrá de viajar el próximo 11 de marzo a Nueva York para participar de la reunión de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),, que debatirá en esa ciudad estadounidense durante dos semanas.

La propia Mercedes Morro, en diálogo con “el Retrato…” confirmó que “este viaje surge de la presencia en Montevideo, donde inicié unos trabajos. Es una continuación de ese viaje. La problemática está relacionada con el hambre, la violencia infantil, de género…de todo eso se trata.

Al momento de analizar el espiral de violencia contra la mujer en Mar del Plata, no tuvo dudas en afirmar que “No se ha mejorado nada. Aparecen mujeres golpeadas todos los días. Se ve en las noticias. Sinceramente, yo de este gobierno municipal esperaba mucho más. Confié en que Arroyo tenía más experiencia y carácter pero la realidad está a la vista”.

“Es una temporada mala, durísima”

Respecto a la situación laboral de los trabajadores en general y los gastronómicos en particular se mostró pesimista en cuanto al futuro “Yo tenía esperanzas. Los últimos dos febrero fueron buenos, pero este año un desastre. Y más con el clima que terminó de destrozar todo. Esperemos que en carnaval repunte”, acotando que en su gremio “La secretaría gremial no para con los reclamos. Es una temporada mala, durísima. Me preocupa mucho el invierno que nos va a tocar superar”.

Elogios a la incorporación del Cholito

Finalmente al referirse a la actuación política que la tiene como protagonista desde la Agrupación que encabeza, se mostró satisfecha con el trabajo realizado durante todo el 2016 y en lo que va del 2017, calificando como de “buena e importante la incorporación del Cholito Ciano. Es una persona querida, en lo personal estoy muy satisfecha con su incorporación y también con la incorporación de nuestra medalla de hora. Sin dudas, voy a participar en la campaña”; para acotar por último en relación a su futuro político personal , no tuvo empacho en decir que “Me gustaría ocupar alguna banca en lo local o en lo provincial , pero voy adonde me designen”.