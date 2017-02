Enérgico pedido de Multisectorial para que Macri de marcha atrás con los Feriados Puentes

En el marco de un encuentro mantenido en la sede de la UCIP entre representes de diferentes gremios de la ciudad y con el objetivo de restablecer los feriados puentes que fueron sacados por el gobierno nacional, destacaron que el miércoles se tratará el tema en la Bicameral y que “es probable que se pueda ganar”, restableciéndose, de esa forma, los feriados puentes.

“El objetivo es incorporar los suprimidos feriados puentes que tanta falta le hacen a la ciudad de Mar del Plata para activar el empleo, el trabajo y la economía de una Mar del Plata que en este momento está pasando una situación económica extrema”, sostuvieron.

Por su parte, Sergio Medina, el Secretario general de la CGT Regional Mar del Plata señaló: “Nosotros que vivimos en una ciudad turística dependemos muchísimo del turismo, el tema de los feriados puentes es un tema muy importante. No buscamos hacer política sino llevar a la reflexión las necesidades que tienen las ciudades turísticas de éstos”.

Además, Blas Taladrid, destacó que “los feriados turísticos da un flujo de fondos importante” y explicó: “Para nosotros como ciudad es fundamental mantener los fines de semana largo para esto, porque aquella persona que tiene un par de días para tomarse no se va a otro país no piensa en vacaciones largas, no piensa en hacer vacaciones limítrofes, piensa en venir a Mar del Plata o la costa atlántica”.

Asimismo, Marcos Gutiérrez, resaltó el trabajo en el tema de la diputada nacional Fernanda Raverta y comentó que “en la bicameral del miércoles, Raverta había hecho un trabajo muy grande en relación a Mar del Plata y diferentes localidades de la costa sobre cómo se benefician éstas ciudades con los feriados puentes y para que podamos tener nuevamente los feriados nacionales”.

En relación a lo anterior, indicó que “quedó en un cuarto intermedio” y que “el próximo miércoles se vuelve a trabajar en la bicameral”. A su vez, afirmó que Raverta le adelantó que “es probable que se pueda ganar y se vuelva a fojas cero. Está la posibilidad que se pueda retrotraer, con la fuerza organizada de las cámaras se puede visibilizar”.

Carlos Vaquero del gremio de Pasteleros se refirió a que “el tema de los feriados puentes le hace mucho mal a Mar del Plata y la costa atlántica, pero también a la provincia en la cual el turismo es una fuente de trabajo” y añadió que en su caso “en la industria alfajorera tienen más de 1500 temporarios que los toman una semana antes y después del feriado puente, por lo que los feriados ayudan muchísimo a tener trabajo durante el invierno”.

El represente de las empresas de transporte de larga distancia, en empresario Luis Calvete, señaló que “en el transporte se agregan muchos servicios durante los fines de semana largos. Esto no solo es para Mar del Plata, sino para todo el país, las empresas de Córdoba, Santa Fe, de Bariloche o el sur, están en la misma situación que nosotros”.

Por último, la coordinadora adjunta del Plan estratégico, aseguró que “esto impacta incluso en industrias importantes de la ciudad” y afirmó que “Mar del Plata hace tiempo que no depende exclusivamente de la industria turística, sino que se ha transformado en algo más grande y complejo, pero todavía mantiene esta voluntad de ser un referente turístico”.

“El perfil del turismo ha cambiado, ya no tenemos turistas que pasan tanto tiempo en la ciudad sino que vienen menos días, aprovechan más el tiempo y eso, impacta en el consumo interno. Muchas otras industrias dependen de ese consumo interno para seguir subsistiendo”, expresó.

A su vez, se refirió a que en el sector de la construcción necesitan “no solo grandes inversores y grandes emprendimientos en Mar del Plata sino también ese movimiento interno que deje en los bolsillos de los vecinos la capacidad de ahorro suficiente como para poder acceder a los servicios de la construcción que en ésta ciudad son tan característicos”

“El plan estratégico no es solo un conjunto de grandes obras, sino que es aquella voluntad el acuerdo ciudadano de generar condiciones de desarrollo para la gente que habita el partido. No es solo para un sector en detrimento de otro”, manifestó.

La coordinadora adjunta del Plan estratégico dijo que “es evidente que Mar del Plata tiene que fortalecer su conectividad con toda la región y con el extranjero, pero para que queremos esa conectividad sino podemos explotar la capacidad ociosa” y agregó que “es fundamental la posición que ocupa Mar del Plata dentro de la región y que encabece esta iniciativa, que defienda estos dos feriados puentes, es esencial”.

Del encuentro participaron 25 gremios entre los que se destacaron se encontraban

el Secretario general Regional Mar del Plata, Sergio Medina, Carlos Vaquero del gremio de pasteleros, el concejal Balut Tarifa Arenas, el concejal Marcos Gutiérrez, , Blas Taladrid, integrante de la UCIP, el empresario de transportes, Luis Calvete, Julia Romero, del Colegio de Arquitectos y directora del Plan estratégico y Matías Berg, presidente de jóvenes empresarios de la UCIP.

Asimismo, también se hicieron presentes Diego Peláez, presidente del Colegio de Técnicos, Eduardo Porta y Alfonso Vottola, directores de la UCIP, Gustavo Ares, presidente de la Cámara de Ferreteros, entre otros.