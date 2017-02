Bancarios levantaron el paro de 72 horas: Detalles del acuerdo que firmó Palazzo

Tras una extensa reunión de más de ocho horas en el Ministerio de Trabajo, las cámaras de entidades financieras y sindicalistas llegaron a un acuerdo por el conflicto salarial de los bancarios, con lo cual se levantará el paro de 72 horas que iba a realizar el gremio entre este viernes y martes.

Según se pudo saber el acuerdo alcanzado entre los puntos destacados, se resalta:

1) Se respeta el 24,3% de incremento para todos los bancarios, que se compone de un 4% de reconocimiento a partir de Enero más un 19,5% sobre ese 4. Lo que da 24,3% acumulado

2) Se acordó una actualización automática e inmediata toda vez que la inflación supere el 19,5%

3) Se resolvió que dicha actualización cuando suceda será retroactiva, en un pago, al 1/1/17

4) Se incrementan en un 24,3% todos los adicionales convencionales y no convencionales

5) Se acordó un bono por el Día del Bancario de como mínimo $ 21.600 y hasta $39.000 de acuerdo a la categoría de cada trabajador

6) Se resolvió producir un monitoreo cuatrimestral , siendo La primera reunión en el mes de Junio

7) El salario inicial de un trabajador bancario para el me de Enero será de 24.397,30 más participación en las ganancias por 1.102,00. Es decir total de un sueldo inicial de 25.499,30

8) Se determinó que los bancos donde en el mes de Enero ya se haya abonado el 4% sobre todos los rubros, se liquidará la diferencia del 19,5 % con los sueldos de Enero

En donde no se haya abonado el 4% debe abonarse como diferencia la totalidad del acuerdo, es decir 24,3%

El encuentro se inició después de las 11 de este jueves y se llevó a cabo en la sede de la cartera laboral de la avenida Callao al 100, en esta capital. El día previo, las cámaras del sector bancario habían pedido una audiencia en el marco de la paritaria vigente que se encontraba empantanada debido a que el Gobierno no homologaba el acuerdo salarial al que había arribado el sindicato con la mayoría de las cámaras, en noviembre pasado.

Cabe recordar que el miércoles pasado la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones del Trabajo había rechazado los recursos de aclaratoria planteados por el Banco Central y la cámara empresaria ABA, y reafirmó la orden de que los bancos deben pagar según el acuerdo que firmaron la mayoría de las cámaras del sector con los gremios en noviembre pasado.