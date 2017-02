La CGT convocó a reunión Multisectorial para recuperar los Feriados Puente

La CGT Regional Mar del Plata liderada por Sergio Medina continúa con la campaña para recuperar los feriados puente. En ese sentido, además de la junta de firmas ahora convoca a una reunión multisectorial que se hará este viernes a las 18 en la UCIP, Luro 3030.

“Convocamos a sectores gremiales y empresariales, a políticos y funcionarios. Estamos convencidos que estar a favor del turismo es estar a favor del trabajo”, afirmó Medina.

La CGT local viene llevando adelante una campaña para pedir que se incorporen los feriados puente del 26 de mayo y del 13 de octubre. Instalaron mesas en Luro e Independencia, en la terminal de ómnibus, en la Peatonal frente a la Catedral y en la puerta de la CGT en Catamarca 2124.

“Creemos que el turismo de fin de semana generaría empleo, no solo en la ciudad, sino también la provincia y el país”, dice en los volantes que los trabajadores reparten. Desde la CGT marplatense señalan que “estos dos días no influyen en el calendario escolar ya que estarían asegurados los 180 días de clases. La inyección económica que esto genera no complica los costos empresariales, sino más bien los beneficia”.

