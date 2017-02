Jubilados reclaman ante la situación de abandono que existe en Mar del Plata

Maria Alicia Guerra junto a una veintena de jubilados encabezaron una protesta frente a la Catedral marplatense ante los innumerables problemas que afecta a los afiliados del PAMI en Mar del Plata y que no tienen viso de solución. El lugar es el elegido para juntarse todos los miércoles y explicarle a la sociedad l situación de abandono en la que se encuentran los integrantes de la Tercera Edad.

“En realidad son una gran cantidad de reclamos” dijo ante “el Retrato…” la jubilada, acotando que “Se trata de mucha gente que tiene como obra social al PAMI, jubilados o pensionados. Están en un problema con la atención del PAMI, con la no apertura del Eva Duarte. Hay realmente una baja de calidad de las prestaciones”

Denunció además que “Los medicamentos que no están al 100%; los gratuitos no existen, las largas colas que se producen en la Mitre o en la Belgrano, donde el jubilado tiene que hacer colas inmensas para conseguir una prestación. Hemos estado en las asambleas. Los trabajadores del PAMI están en alerta respecto a su situación. En las asambleas de los jueves, participamos para ir conociendo distintas problemáticas integrales. No solo estamos viendo el desguace que está ocurriendo con el PAMI, sino también los problemas que están ahí. Lo que le dan a un jubilado. Una mínima de 5600 pesos.

Cuando se le preguntó si tenía certeza de cuántos jubilados viven en Mar del Plata, Guerra dijo: “Hablan de 300 mil. La gente se jubila, como en cualquier lugar y piensan en llegar a Mar del Plata en su vejez. Al concentrarse esa gente, con problemas de salud, los servicios deberían ser prestados con mayor facilidad”.

Finalmente al referirse a quienes integran el Frente de Jubilados y Pensionados, afirmó que “son personas jubiladas y pensionadas del Movimiento de Articulación de la Militancia Emancipadora (Marme) . Da lugar que todos se puedan arrimar”

Por último remarco que “Vamos a venir los miércoles acá, mientras aguanten los cuerpos. Hoy distribuimos folletería, pero vamos a juntar firmas. Somos un grupo chico que comenzamos a reunirnos, hemos recibido asesoría legal para ayudar y colaborar con los beneficiarios del PAMI”.