Presentan “Salto al Fin del Mundo 2017” que se realizará en la Base Naval

Este miércoles a la hora 12:00 en la sede del EMTur, se llevará a cabo la presentación de la única competencia internacional de High Diving de Argentina, “Salto al Fin del Mundo 2017”.

El evento, con entrada libre y gratuita, tendrá lugar el sábado 18 de febrero a partir de la hora 16:00 en la Base Naval Mar del Plata, donde al menos siete de los mejores clavadistas del mundo saltarán desde una plataforma de 27 metros.

La competencia la organiza la Fundación Diario Noticias impulsada por la misión de valorizar, fortalecer y promover una “cultura del agua” que propicie en la sociedad el cuidado y el uso responsable del recurso para garantizar su sustentabilidad.

Estarán presentes en la conferencia de prensa la Presidente del Ente Municipal de Turismo, Gabriela Magnoler; el Presidente del Ente Municipal de Deportes, Guillermo Volponi; el Director de Política Deportiva, Carlos López Silva; el Vicepresidente del EMTur, Jorge Zanier; el Director de la Prueba, Hassan Moit e; el Presidente Honorario del evento, Marcelo Guiscardo; el cuádruple Campeón del Mundo de Natación en Aguas Abiertas, Claudio Plit; el 13 veces campeón mundial y dos Récord Guinnes, Orlando Duque; el actual Campeón del Mundo y ganador de la segunda edición del Salto al Fin del Mundo 2016, Gary Hunt; el clavadista mexicano apodado “la sonrisa más grande del circuito”, Jonathan Paredes Bernal; el artista del Cirque Du Soleil que combina la altura y pasión por la libertad, Andy Jones; el participante más joven de la serie mundial, Sergio Guzmán; el ganador de la primer competencia del “Salto al Fin del Mundo 2015”, Blake Aldridge; y el clavadista colombiano, Miguel García Celis.

Listado de Divers

Gary Hunt (Inglaterra)

Actual Campeón del Mundo y ganador de la segunda edición del Salto al fin del Mundo 2016 realizada en el río Negro entre las ciudades de Viedma y Carmen de Patagones.

Gary Hunt con 32 años, de origen británico , reside en Paris.

Desde que fue finalista del primer Red Bull Cliff Diving World Series en el 2009 , no ha tenido descanso y ha logrado ser cinco veces campeón del mundo.

Considerado como uno de los atletas que más progresión ha tenido en la Serie Mundial, el repertorio de Hunt incluye un triple quad, el primer salto concebido exclusivamente para el salto desde acantilados, que incluye en uno solo salto, tres saltos mortales y cuatro giros y tiene un índice de dificultad de 6,2, el más alto de cualquier salto en el deporte.

En Polignano a Mare, Italia realizó con éxito una ejecución del despegue en carrera – una técnica que sólo él ha intentado.

Ha mejorado su propio récord para alcanzar la puntuación más alta de todos los tiempos.

Jonathan Paredes Bernal

Nacido en México el 24 de agosto de 1989.

Ganó la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Natación Barcelona 2013 y medalla de plata en Kazán 2015.

Rompió la racha ganadora de Gary Hunt en 2015, realizando su programa de saltos de una forma magnífica, ha mostrado un ascenso constate en el ranking.

Fue ganador de la competición de clasificación de 2015, aunque primero saltó a la fama durante la edición 2011 de la Serie Mundial.

En su tercera temporada completa ha terminado 3º.

Tiene la sonrisa más grande del circuito y es uno de los clavadistas técnicamente más competentes entre los saltadores ,que cuenta como mentor y entrenador con la leyenda de este deporte: “Mi héroe es, por supuesto, Orlando Duque, que es una gran inspiración para mí”. Junto con su héroe, Jonathan Paredes realizó el salto de acantilado más alto hasta la fecha este invierno: 30m o 10 plantas en una cascada – la cosa más loca que dice que ha hecho hasta ahora.

Andy Jones (USA)

Artista del Circ du Soleil que combina su altura y pasión por la libertad , para producir un estilo de saltos único.

Después de vivir su primera experiencia con Red Bull Cliff Diving World Series en 2012, cuando tuvo la oportunidad de competir como invitado en Boston, EE.UU., continuó trabajando duramente hasta conseguir una plaza permanente en la gira de 2014.

Este atleta versátil es la mente creativa del equipo de Saltos de EE.UU., que está comprometido a promocionar su deporte a través de un documental sobre sus experiencias.

Sergio Guzmán (Méjico) Mexico

Es el participante más joven de la Serie Mundial. Se convirtió en el primer invitado en subir al podio. Fue 2º en Mostar, en la que fue solo su cuarta participación y tuvo el honor de participar en el evento de clausura de la temporada pasada en Bilbao ante el Museo Guggenheim con más de 60.000 espectadores como testigos.

Este apasionado y talentoso saltador es el nuevo fichaje de la serie Red Bull en la que competirá por derecho propio la próxima temporada.

“Ser parte de la Serie Mundial es una gran oportunidad para mí. Me permite desarrollarme más física y personalmente”.

Orlando Duque de Cali, Colombia, reside en Hawaii

Es la leyenda viva y el icono de este deporte. Él lo es todo para el salto de altura y este deporte es su vida: “Este deporte me escogió a mí. Hice otras cosas pero no me gustaban. Pero cuando acabé saltando me di cuenta en seguida que esto era lo que quería hacer”. Con 13 títulos mundiales y dos records Guinness con su nombre, el colombiano Orlando Duque ha probado su tremenda habilidad desde los 27 metros, alcanzando el cenit de este deporte en los últimos 15 años.

En los Campeonatos del Mundo de la FINA celebrados en 2013 en Barcelona se proclamó campeón y, a pesar de cumplir 40 años en 2014 continúa compitiendo en lo más alto. Un hecho probado por sus resultados del año pasado, que hizo podio en seis de las ocho competiciones de la temporada 2016 y acabó, por tercera vez, finalista por detrás de Gary Hunt.

Después de más de una década realizando salto olímpico, se decidió en los noventa a realizar la transición a lo que él llama “la forma más natural de saltar”. La carrera de Duque en los saltos de gran altura comenzó en Europa donde mejoró su técnica y habilidades.

La Fundación Diario Noticias, que organiza estas competencia en Argentina, no hubiera podido hacerlo sin la generocidad, la grandesa y vocación en promocionar este deporte, que encontraron en Orlando .

Blake Aldridge (United Kingdom)

Nació en Londres el 4 de agosto de 1982.

Blake comenzó a saltar desde la edad de cinco años de edad, habiendo empezado a nadar desde la edad aún más temprana, a los 18 meses.

Con esa fascinación con el agua, Blake desde muy pequeño comenzó su entrenamiento. El abuelo de Blake era un cuidador en Linden Lodge, una escuela para minusválidos con discapacidades visuales y niños con dificultades de aprendizaje. Blake ha estado saltando durante más de 27 años y ha estado compitiendo por Gran Bretaña por más de 16 de ellos.

Después de ser finalista del salto olímpico en Beijing , Blake ha encontrado su verdadera vocación con el Red Bull Cliff Diving World Series. Comenzó con los campeonatos de salto WHDF European Cliff en 2009, 2010 y 2011, donde ganó TRES títulos europeos en tres visitas antes de ser invitado por RED BULL como comodín.

Desde que se unió a Red Bull Blake ha conseguido el 2º lugar en el clasificatorio de 2012 en Sydney Australia 3º en el clasificatorio 2013 seguido por el 3º en la primera parada de la Red Bull cliff diving tour mundial La Rochelle France. Más recientemente, su mayor logro hasta la fecha fue ganar la primera Red Bull Cliff Diving World Series Stop 2014 La Habana Cuba.

El comienzo de 2015 ya ha comenzado muy bien ganando el 2º día del Torneo Red Bull Cliff Diving Competición de Clasificación y terminando 2do en general para los 2 días de competiciones.

Compitió en su sexto año en la Serie Mundial de Red Bull Cliff Diving en 2016 después de terminar en un 4to mejor ranking personal en la temporada anterior.

En el 2015 Blake voló a Argentina a saltar en las aguas del Río Negro , en la Primer competencia del “Salto al fin del Mundo 2015” y ganó el competencia.

Miguel García Celis. Nacido en Cali, Colombia

Presentado en el circuito de saltos de altura por su coterraneo y fuente de inspiración Orlando Duque.

Participó en distintas etapas del circuito mundial, logrando clasificar en el Top 10.