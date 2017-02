Florencia Peña se desnudó para Gente: “Soy dueña de mi cuerpo y hago con él lo que quiero”

Florencia Peña realizó una producción muy audaz para Gente. La protagonista de Quiero vivir a tu lado salió desnuda en la portada de dicha publicación.

A los 42 aceptó el primer desnudo de su vida, y habló de su nueva relación con su cuerpo y su sexualidad. Intima, la protagonista de Quiero vivir a tu lado (eltrece) reveló por qué ya no siente culpa del placer; la necesidad de volver a ser madre “para sanar un aspecto de mi historia”; una relación de pareja a la distancia “que me enseñó que el amor es desapego” .

En la entrevista que brindó a Gente, Flor confesó: “Hoy disfruto de mi cuerpo sin culpas”. Además, recordó lo que fue la filtración de su video hot: “Me hizo aceptar lo que soy: una mina sexual que elige cómo vivir el placer”.

En las páginas de dicha revista, la actriz también cuenta qué significan da uno de los tatuajes que tiene en su piel, habla de su noviazgo con Ramiro Ponce de León, sus ganas de casarse y su necesidad de ser mamáticia: “Me caso en 2018”.

“La madurez trajo otro modo más genuino de relacionarme con mi cuerpo: más libre, más amoroso, menos obsesivo y muy del “cuando puedo”, afirma la actriz

“Soy una mina que vive su sexualidad a full”

“A partir del video me miré con compasión y me quise más. Por eso ya no me importa qué piensen sobre mí”

“Decidí que voy a vivir el resto de mi vida sin darle más poder al afuera”

“Comencé a tatuarme dos meses después de mi separación”

Recientemente, la actriz hizo un enorme tatuaje en la cola, que quedó en primer plano en la foto de tapa de la mencionada revista.

