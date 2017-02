Fanproyen: “Este grupo que vino a manifestarse no pertenece a ninguna cooperativa formal”

El director de Cooperativas, Álvaro Fanproyen, recibió a manifestantes que se acercaron a las puertas del Palacio municipal por un reclamo de cooperativas. Sin embargo, el funcionario remarcó que este grupo “no pertenece a ninguna cooperativa formal”.

En este contexto, luego del encuentro, Fanproyen declaró: “Recibimos a los manifestantes que están en la puerta del Municipio. La semana pasada habíamos acordado para ayer –martes- o para hoy –miércoles- una reunión con el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), la Cooperativa ‘Lucha y Trabajo’, la Cooperativa ‘A Trabajar’ y este grupo que se manifestó hoy. La reunión no se dio para hoy sino que se pasó para el viernes a la tarde para evaluar trabajos a futuro”.

“Este grupo –continuó el funcionario- que vino hoy a manifestarse a la Municipalidad no pertenece a ninguna cooperativa formal. Entonces, es un reclamo que está en el aire ya que no pertenecen a ninguna cooperativa, no está formada y, por lo tanto, no se les puede dar trabajar a través de alguna herramienta institucional”.

EVALUACIÓN DEL TRABAJO ENTRE MUNICIPIO Y COOPERATIVAS

Por otro lado, Fanproyen sostuvo que el trabajo conjunto entre la comuna y las cooperativas es “excelente” y agregó: “Hemos saneado la totalidad de la deuda que ha quedado del gobierno anterior, unos de 7 millones de pesos aproximadamente. Se están terminando las viviendas, hemos hecho trabajos en cementerios, cordón cuneta, hemos pintado los canteros centrales de casi todas las avenidas de las ciudades y hemos puesto en valor más de 40 plazas”.

“En este momento, se está haciendo desmalezamiento en 4 Delegaciones municipales, hemos hecho reparaciones de vivienda en el marco del programa ‘Mejor Vivir’ de Desarrollo Social y hemos pintado más de 50 colegios. Hemos puesto en marcha el convenio de ‘Argentina Trabaja’ que estaba frenado porque no estaba en ordenamiento de la etapa anterior. Hemos saneado casi la totalidad de la falta de trabajo de las cooperativas. Hoy podemos decir que muchas tienen trabajo, incluso con las que nos vamos a reunir el viernes que también tiene contratos vigentes. Es mucho el trabajo que se ha hecho con recursos propios”, concluyó el titular de Cooperativas de la comuna.