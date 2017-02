Medina: “No habrá arreglo hasta que el Rápido Argentino se haga cargo de todo”

Trabajadores de la empresa de micros El Rápido Argentino permanecen de paro y todos sus servicios no funcionan desde la semana pasada ante una medida de fuerza de los choferes por la falta de pago de haberes y “las pésimas condiciones laborales“. En Mar del Plata hay un centenar de obreros en conflicto, en tanto cientos de usuarios permanecen varados a la espera de poder regresar a sus lugares de origen luego de su período vacacional vacacional.

Sergio Medina, Secretario General de la Unión Tranviarios Automotor, Seccional Mar del Plata resaltó en diálogo con “el Retrato….” que “Este conflicto nace porque esta empresa no perdió la Razón Social, que sigue siendo Rápido Argentino, y la que se hizo cargo (Empresa San Juan) se quedó con los mejores corredores y dejó en banda la parte provincial de los recorridos, que ocupaba a 120 compañeros los que se han quedado sin trabajo”

Reconoció que “no va a haber ningún arreglo hasta que la empresa no se hagan cargo de todo. Acá hay una realidad y es que no se puede dejar de brindar el servicio de un día para otro porque no es rentable”.

Al referirse a los trabajadores, hoy sin trabajo, indicó “este es un conflicto que se va a tener que hacer cargo la empresa, y cuando se llegue a un acuerdo, pagar los salarios caídos y de cerrarse, las indemnizaciones correspondientes. Hoy nuestro Secretario General, Roberto Fernández, está al frente de las negociaciones y no va a ceder en detrimento de los compañeros”

“ Hay empresas que hoy se están desangrando ”

Cuando “el Retrato…” le preguntó acerca si esta situación podría replicarse en otras empresas como “El Rápido”, Medina remarcó que “nosotros venimos diciendo que la situación del transporte a nivel provincial es muy delic ada. Lo que se está elaborando acá es que las empresas a través de la Provincia y la Nación, puedan otorgarle algún subsidio”

Indicó que “hoy la ayuda a nivel nacional, no llega a la provincia. Ahí está el tema. Por esta razón se están desangrando y cayendo a pedazos como el Rio Paraná… no es solo El Rápido y El Águila” , a acotando que “en estas tres trabajan unos 600 compañeros”

La competencia desleal de Aerolíneas

En otro pasaje de la charla con “el Retrato…” recordó que “acá ha pasado un hecho bastante grave que es la competencia con Aerolíneas, con pasajes subsidiados. Este es un hecho muy grave que paga la Larga Distancia; y no hablemos cuando llegue el tren… Unas cuantas empresas la van a pasar muy mal”, por eso consideró que “el Estado debe tomar cartas en el asunto y evitar el cierre de mas fuentes de trabajo. Hoy los subsidios son la salida inmediata”

La pelea sindical: Mantener los recorridos

Por otra parte voceros sindicales indicaron que la empresa de transporte de pasajeros está en venta y aclaró que el gremio no se opone a la transacción ni tampoco “a quienes puedan ser sus eventuales dueños, mientras respeten todas las fuentes laborales de los trabajadores”.

“Nuestra pelea es por mantener los recorridos que prestaba el Rápido Argentino en diversas localidades del territorio de la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional aprobados por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT)”, subrayaron.

Vale recordar que la semana pasada, el titular de UTA, Roberto Fernández, justificó la medida de fuerza y manifestó su extrañeza porque “desde el Ministerio de Transporte y de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) no se han tomado medidas”.

Fernández indicó que se hicieron “cualquier cantidad de denuncias contra esta empresa que pertenece al Grupo Plaza, no sólo por el estado de las unidades y los talleres, ya que el 70 por ciento de los micros son alquilados”.