El “Cholito” inició el camino de su sueño: ser Intendente de General Pueyrredón

Luego que lo negara a pie juntillas y hasta se molestara por una foto que “el Retrato…”publicara de él junto a Mercedes Morro que repartía comida entre los más necesitados en nombre de Sergio Massa, el prestigioso abogado Ariel Ciano , más conocido como el “Cholito”, hizo su ingreso triunfal a las huestes del Frente Renovador. Mucho debieron bregar para convencerlo, especialmente el Diputado Javier Faroni, quien a través de ex titular del Emtur, Pablo Fernández, mantuvo los primeros diálogos con el legislador nacional.

Aldrey ya tiene su candidato pensando en el 2019

Lo cierto y concreto es que el “Cholito” se puso la camiseta del FR en la casa de quien habría cerrado su ingreso a ese partido: el poderoso Florencio Aldrey Iglesias, lo que marca a las claras quién será “su” candidato en las próximas legislativas y mirando al 2019 cuando intente tomarse revancha contra Arroyo y lo “desplace” del máximo sillón del Municipio de General Pueyrredón.

¿Qué parte le tocará al laborioso de Marcelo González?

Pero mucho deberá bregar el ex integrante de AM si no quiere quedar despedazado en el camino por sus “impulsores”. ¿Cómo es esto?. Muy sencillo. Por un lado Aldrey Iglesias y por el otro quien aspira a sucederlo en su reinado: el laborioso Marcelo González. A nadie escapa que desde el Espacio Clarín, cumpliendo directivas del Grupo, es el lugar elegido por Massa en sus visitas a Mar del Plata, para hacer prensa y hablar y hablar. Es también conocido el Odio (con mayúsculas) que el dueño de la repetidora de Mitre tiene para con el oriundo de Galicia. En la lista de sus “enemigos”, Aldrey ocupa el “trono principal”

La política es el arte de lo posible…y donde todo se acuerda

La pregunta ahora es qué hará el “Cholito” de ahora en más, y cuáles serán sus compromisos a futuro con el “Alcalde Mayor”, y con quien pretende sucederlo. Pero igual deberá entender el futuro líder massista, que la política es el arte de lo posible…y donde todo se acuerda. Hoy sabe que el lugar que siempre soñó es visible en el tiempo: Candidato a Intendente de General Pueyrredón.

En el nombre del padre…Hoy lo llamaran “Cholo”

Por esas cosas del marketing (algo que le encanta al propio Sergio), la primer “medida” para instalar al ex “accionista”, será presentarlo como “Cholo” Ciano. Nunca más “Cholito”. La idea de los “gurúes” de la comunicación es ligarlo directamente al nombre de su progenitor, el reconocido y querido Vicente “Cholo” Ciano. Saben que es un handicap especial y no dejarán pasar por alto, máxime el cariño que se le profesa en Mar del Plata al legendario periodista. Por esta razón es que en toda la comunicación de prensa, de ahora en más será: Ariel “Cholo” Ciano.

“Mariú” Vidal, la dirigente con mayor imagen positiva del país

En un reciente relevamiento que realizó la consultora Isonomía sobre la imagen que tiene la sociedad de los diferentes dirigentes nacionales y partidos políticos, surgió que la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, es la que mayor imagen positiva tiene y más de la mitad de los encuestados ven positivamente a Mauricio Macri y al partido Cambiemos.En tal sentido, de la encuesta elaborada por la consultora Insonomía se dedujo que María Eugenia Vidal tiene una imagen positiva del 70% y negativa del 23%, el resto de los encuestados desconoce o no responden.

Lilita Carrió, Mauricio Macri y Sergio Massa la siguen a la distancia

Por su parte, el segundo lugar lo ocupa la diputada Elisa Carrió con un 54% de imagen positiva y un 34% de imagen negativa, seguida por Margarita Stolbizer que llegó al 53% y 29% respectivamente y en cuarto lugar, se encuentra el presidente, Mauricio Macri con un 52% de positividad y con un 42% de negatividad. Al presidente de la Nación, lo siguen el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, que llegó al 46% de votos a favor y a un 40% de votos en contra, luego se encuentra la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, con el 33% de imagen positiva y el 64% negativa y por último, aparece el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, que alcanzó solo el 32% de imagen positiva y un 65% de imagen negativa.

Cambiemos se ubica a la cabeza entre los partidos políticos.

Por otro lado, en relación a la imagen que tienen los encuestados de los diferentes partidos políticos, Cambiemos superó ampliamente al resto de los opositores con un 51% de imagen positiva y un 38% de imagen negativa, seguido por el PRO que alcanzó el 45% de positividad y el38% de negatividad y en tercer lugar, con un 40% de votos a favor y un 38% en contra, se ubicó la UCR. Además, el podio estuvo seguido por Acción Marplatense que llegó al 40% de positividad y al mismo porcentaje de negatividad, por el Frente Renovador que alcanzó el 33% de votos a favor y el 41% en contra y por la Coalición Cívica que trepó el 32% y el 38%, respectivamente. Por último, se ubicaron el Partido Justicialista con el 31% de imagen positiva y el Frente Para la Victoria con el 30%. En tanto, de imagen negativa alcanzaron el 51 y 60%, respectivamente.

De Narvaez viene con las obras bajo el brazo

Autoridades del grupo Monarca S.A. que impulsa Francisco De Narvaez, explicaron en detalle ante el Concejo Deliberante características de la obra que comprende la construcción de 4 torres de entre 19 y 28 pisos y un centro comercial donde tiempo atrás se levantara el SuperDomo. Según indicaron , dos de los cuerpos tendrán 28 pisos, mientras que los otros dos contarán con 25 y 19. Además tendrán 4 Salónes de Usos Múltiples -SUM-, dos piscinas y el centro comercial. El emprendimiento donde se realizaría la obra es la manzana rodeada por avenida Juan B. Justo, Solis, avenida Edison y Acha. Todo esto si los ediles le dan el “Visto Bueno” y los “alambradores” de Mar del Plata no se oponen con el argumento de “defender los comercios de Mar del Plata”