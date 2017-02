Trabajadores de Luz y Fuerza comenzaron paro de una semana en EDEA y podrían llegar a nacionalizarlo

Trabajadores de Luz y Fuerza Mar del Plata iniciaron un paro es técnico administrativo, con permanencia de guardias rotativas, para poder resolver todos los problemas vinculados al sostenimiento del servicio, que se habrá de extender durante toda la semana, no descartándose una profundización de las medidas de fuerza de no haber respuestas a sus reclamos. El conflicto podría nacionalizarse y de no haber solución será llevado al plano internacional.

José Rigane, Secretario General de LyF MdP , en diálogo con “el Retrato…” remarcó que “aspiramos a que la empresa reestablezca el diálogo y resolver los problemas que tenemos planteados. Hoy tenemos una falta de personal de aproximadamente 100 puestos de trabajo, que son las vacantes que no han sido cubiertas ; problemas de seguridad e higiene , dificultades con los vehículos, de inversión, de atención al usuario , más una innumerables cantidad de temas que Edea no trata, desde que rompió el diálogo, hace más de 30 días”

Rigane anunció que “de no haber un acuerdo, continuaremos con los paros y movilizaciones”, reconociendo que se han hecho presentaciones en el Ministerio de Trabajo “y con diputados que ser acercan; no de manera colectiva en la Legislatura provincial”

No descartó el dirigente que “el conflicto se pueda nacionalizar”, acotando que “tenemos también la posibilidad de llegado el momento, de ponerlo en el plano internacional de ser necesario”

Denunció que “EDEA lo que hace es contratar o subcontratar a través de un mecanismo de aplicación de convenios de la UOCRA, ya que ese convenio les permite mayor flexibilidad con los horarios y la exigencia. Pero claro, es personal no capacitado, no profesional, que lo que hace es poner en riesgo el propio personal de planta nuestro y al usuario.

Cuando se le preguntó si habían conversado con la dirigencia de la UOCRA sobre este tema, indico que “No hemos dialogado pero lo vamos a hacer en estos días. El otro tema es que la empresa no hace las inversiones y mantenimiento que tiene que hacer. Por eso, cuando sopla una brisa, se queda media ciudad sin luz. Porque el mantenimiento no existe. Esto pasa en La Plata y son los mismos dueños. Es más, están por ser procesados por un fiscal por el mismo tema: contratación y sub contratación, falta de ingreso de personal y diversos problemas de ellos.

Tanto OCEBA como las cámaras legislativas, según sus dichos, parecen no actuar ¿Cuál es la razón para que esto suceda?

Es increíble. Venimos diciendo hace tiempo que Edea está violando la ley de privatización y está violando el contrato de conseción. EDEA no puede dar respuesta al personal contratado y subcontratado en el mantenimiento y operación de las líneas de baja, media y alta tensión. Sin embargo, los tiene. EDEA puede contratar personal para limpieza, para seguridad, pata hacer obra nueva. Pero no en el resto de las actividades que son neurálgicas. Y lo hace. Qué hace OCEBA? Nada. No hace nada. Es un organismo que no existe. Y tampoco el Ministerio de Trabajo. Hacemos audiencias permanentemente pero no hay resolución de nada.

Al consultársele si este tendría algo que ver con la línea político-sindical que representan, Rigane dijo : “Nosotros reivindicamos los derechos de los trabajadores. Estamos defendiendo que una empresa, con 2700 millones de pesos en el 2016, que el gobierno nacional condonó en 450 millones de pesos. ¿Cuál es el problema económico financiero para tomar personal? No hay ninguno, pero la empresa tiene la decisión política de no hacerlo. Querrá vender la empresa, ahora que las acciones están en alza. Porque la tarifa ha venido incrementándose. Convengamos que el convenio dice que tiene que haber 683 trabajadores y hoy hay 550 a lo sumo. Nosotros reclamamos lo que está firmado y establecido. Otra discusión es el bono de fin de año. Que nos pagó 3000 en enero y 3000 en febrero. Es una tomada de pelo”

Mas adelante se refirió “a la oferta agresiva de la empresa para comprarle las acciones a los trabajadores. Y les compró el derecho sobre las acciones. Con lo cual ofertó alrededor de 50 millones de pesos a los trabajadores de la jurisdicción que, en su gran mayoría, vendió. Y son los mismos dueños de EDEA. Se quieren quedar con todo. Y la energía no es una mercadería. Es un derecho, un bien social. Y no es una exageración. Pasamos de usuarios que gastaban de 5 a 6 pesos por día de electricidad a que gasten 20, 30 pesos.

Finalmente el referirse a la nueva facturación que en pocos días comenzará a llegar a miles de hogares, enfatizó: “Primero, la tarifa del interior nunca fue baja en relación con la capital. Por otro lado, el incremento está establecido que el costo de energía subió un 37%.O sea que esa es la base del incremento. Hay que agregarle otros gastos. a cuánto se va a ir? A más de 80%”.

Por último resaltó que “Los argentinos tenemos memoria frágil. Porque estamos pagando mensualmente para distraer respecto del costo total. Esta es la realidad. Hay diferentes tarifas que se aplicaban a los usuarios que no habitaban durante el invierno. Ahora se les aplica a todos. No puede ser. Se han hecho presentaciones, hemos denunciado por tarifa institucional. Pero nadie toma esto con seriedad. Porque no saben, o no entienden. No se puede obligar al usuario a consumir. No sabemos ahorrar energía. Es todo verso. Y esto sucede en todas partes con otras características. Hay siete tarifas diferenciadas en la provincia. Un bonaerense paga según la región en la que vive. Y deberíamos tener una sola tarifa. Y tenemos siete…”