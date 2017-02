“Debemos abrirle la puerta a Lucas Fiorini para que se incorpore a Cambiemos”

Después del reciente alejamiento de Lucas Fiorini del Frente Renovador y su acercamiento a Cambiemos, el ex Secretario de Turismo, Emiliano Giri, manifestó que el ex candidato a intendente por el FR “ha demostrado un acompañamiento, un cambio de actitud hacia el espacio de Cambiemos. Nosotros lo que tenemos que hacer, más que discutir quienes sí y quienes no, es ver hacia dónde queremos ir y como queremos ir”.

En ese sentido, expresó que “Fiorini reconoce y tiene una militancia política de mucho tiempo de manera cercana a Joaquín De la Torre y si la provincia de Buenos Aires le abrió la puerta a él para que se incorpore a la gestión, nosotros debemos abrirle la puerta a Lucas para que se incorpore a Cambiemos y pueda participar del proceso electoral como una de las fuerzas que forman parte de Cambiemos”.

Asimismo, comentó que “Lucas (Fiorini) ha ido cambiando su posición en el transcurso del tiempo, ha ido analizando y acompañando al gobierno municipal en algunas cuestiones que son importantes para poder gestionar el día a día del municipio, como lo es el Presupuesto Municipal, la Fiscal Impositiva”.

“Si estamos de acuerdo en las cuestiones esenciales de hacia dónde queremos ir, no importa quienes se sumen”, consideró el dirigente y aclaró que “por supuesto que hay personas que obviamente no podrían sumarse, por el rechazo social que pueden generar, porque no han acompañado en ninguna etapa o porque seguramente sean oportunistas que estén buscando otra cosa. En esos casos, no serán bienvenidos”.

A su vez, remarcó que “no importa la camiseta política que pudieran tener, sino que lo que importa es hacia dónde queremos ir. Lo que nos une es eso, no de dónde venimos” y añadió que “habla de un modelo de gobierno distinto que plantea la política hacia delante y no, hacia atrás.

“Mucho tiempo miramos la política por el espejo retrovisor”

“Durante muchos años los argentinos entendimos y analizamos la política mirándola por el espejo retrovisor, es hora de empezar a mirar la política por el parabrisas y analizándola hacia delante. En eso, todos aquellos que creemos y confiamos en la conducción de Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, Fernando Arroyo y en las políticas que se están implementando en el país, sin importar que camiseta tengamos, estamos de acuerdo”, sostuvo y a la vez, resaltó que “Cambiemos es una forma de cambiar la política a nivel nacional”.

Por último, el ex Secretario de Turismo del Partido de General Pueyrredón concluyó que “la gente, al final es la que decide, porque muchas veces los dirigentes cometemos el error de analizar la política en función de lo que nos pasa los políticos todos los días y la realidad es que lo que analizamos los políticos de la política está diametralmente opuesto a lo que le pasa al vecino todos los días”.

“El gran ordenador en todo proceso electoral es el electorado; el vecino que no es tonto evaluará quién es o quienes son aquellas personas que consideran merecen la confianza para representarlos en este caso en el Concejo Deliberantes o en la Legislatura provincial”, sentenció Giri en conversación con “el Retrato…”