“Vivimos en una generación de la inmediatez, que sea todo ya…Hay que detenerlos un poco”

Después de haber ganado el premio Estrella de Mar 2017 como mejor espectáculo infantil con la obra “Cantando sobre la mesa”, Cecilia “Caramelito” Carrizo manifestó que “el premio es al equipazo”. Además, aseguró que “la imaginación y fantasía a la hora de jugar, nunca pueden faltar, por más que tengamos la mejor tablet adelante”.

En tal sentido en la charla con “el Retrato…”, manifestó: “Siento que se materializó lo que sentía desde el momento que empezamos a ensayar. Yo decía que ya el hecho de poder hacer la obra era un premio para mi” y remarcó que son “11 personas en escena” y que todos han dado “lo mejor. El premio es al equipazo”.

“El espectáculo fue programado en las vacaciones de invierno por la Secretaría de Cultura de la municipalidad de La Plata, el Teatro Municipal Coliseo Podestá junto con el Auditorium. Nos dieron la posibilidad de hacerlo así”, afirmó la actriz y animadora infantil y agregó que hacía 10 años no venía a trabajar a la ciudad.

“Cuando uno los quiere y respeta a los chicos sinceramente, ellos lo sienten, porque son muy intuitivos, se dan cuenta. Cuando les propones algo genuino y te está divirtiendo con ellos, se transmite”, sostuvo.

Asimismo, se refirió al espectáculo en sí y confesó que “la obra es muy buena. Es tan simple, como profunda y buena. Predomina la simpleza” y explicó que fue escrita en el 78, pero que “todo el que está sentado la disfruta como si fuera de aquella época. Hay un solo momento en que dos de los personajes bajan y cantan, pero no hay interacción relacionada con lo que sucede en el relato”.

A su vez, relató que el mensaje que deja el espectáculo es que “a veces las cosas más lindas e importantes de la vida son las más simples y que no hay que olvidarlas y perderlas. La imaginación y fantasía a la hora de jugar, nunca pueden faltar, por más que tengamos la mejor tablet adelante”.

En relación al avance de la tecnología y como los chicos se manejan cada vez más con eso, manifestó en conversación con “el Retrato…” que “las necesidades son las mismas. Que el chico tenga al alcance la tecnología como la tiene, no significa que no esté necesitando lo otro también, porque no se reemplaza una cosa por otra”.

“Son dos cosas que pueden ser necesarias o importante y no vas a reemplazar una con la otra de ninguna manera. La tecnología lo que menos te da es la recreación de la imaginación justamente”, sostuvo la animadora y comentó que en sus funciones pide que se apaguen los celulares “y más en esta propuesta que tiene que ver con el juego absoluto”.

Por otra parte, hizo hincapié en el cambio generacional de los chicos y expresó que “cambia, pero la esencia es la misma” y que “la diferencia son los hábitos que tienen, que tienen que ver con la tecnología más que nada. Vivimos en una generación de la inmediatez, que sea todo ya”.

En relación a lo anterior, explicó que “ese es el cambio más fuerte que se siente a la hora de comparar las generaciones y es ahí, donde más hay que trabajar, porque hay que detenerlos un poco. La cara fea de la tecnología es eso”.

Además, resaltó que “los chicos quieren estar todo el tiempo con la tecnología, es como una cosa de la generación y es muy difícil escaparle a eso”, pero a la vez añadió que eso “tiene peligros grandes, porque no está bueno que sea una obsesión. Es una herramienta importante para tenerla en la vida, pero hay que combinarla con todo lo demás”.