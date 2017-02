Rajoy mantiene a Cospedal como Secretaria General, aunque da parte de su poder a Fernando Martínez

«En esta vida se cambia lo que no funciona, lo que funciona no».

Mariano Rajoy no hablaba por él, aunque también. El presidente del PP, reelegido el sábado para un nuevo mandato con el 95% de los votos, ha dejado intacta la dirección del partido que escogió en junio de 2015, cuando el fracaso de las elecciones autonómicas y municipales le obligó a tomar decisiones.

Continúa en la Secretaría General María Dolores de Cospedal, a pesar de la controversia interna suscitada por la acumulación de cargos y la polémica votación del viernes, y el resto de vicesecretarios que lanzó al estrellato en Génova: Fernando Martínez-Maillo, Javier Maroto, Andrea Levy y Pablo Casado.

Junto a todos ellos Javier Arenas, una institución en el partido. Y, por supuesto, Mariano Rajoy. El presidente no vislumbra la fecha de salida y ayer se lo advirtió al PP: «Todavía puedo dar mucho más»].

Todo el mundo en su sitio.

Claro, el primero, él.

El único nuevo movimiento que Rajoy ha realizado en el ajedrez del PP es colocar a Martínez–Maillo como coordinador general. Y no por esperada es una jugada menor. Maillo accede a este puesto en las mismas condiciones que en su día lo hizo Ángel Acebes: para suplir el hueco que deja un secretario general cuando se integra también en el Gobierno.

Este espacio lo dejó en 1996 Francisco Álvarez-Cascos. Ahora lo hace Cospedal. Maillo asume parte de las funciones de la secretaria general en la gestión del día a día del partido y refuerza la interlocución directa que ya tiene con el presidente. No obstante, desde el entorno de Cospedal se matiza que ella no pierde poder y que sólo se le pone «un número dos». En todo caso no se trata de una persona elegida por ella.

.En la lista que el sábado presentó Rajoy la tónica es la continuidad y una cierta adaptación del Comité Ejecutivo a los nuevos poderes territoriales. Se han cubierto secretarías ejecutivas vacantes –Antonio Román, un hombre de Cospedal, será el nuevo responsable de Política Local- y se ha hecho hueco a nuevos valores del PP como el presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, que es el nuevo secretario de Formación.

Rajoy, además, ha escogido como vocales del Comité Ejecutivo a tres de los cinco a los que tiene derecho, según los Estatutos. Al ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, lo que supone un gesto de reconocimiento tras prescindir de él en el Gobierno; a Miguel Ángel Cortés, que siempre continúa en los centros de poder del PP, y a Luis de Grandes, un habitual del presidente en estos nombramientos.

El dirigente popular, que reserva para hoy las claves de lo que será su proyecto para hacer frente en esta nueva etapa a los principales problemas que afronta el país, pidió a todo el partido que mantenga el pulso en apoyo del Gobierno y no acepte «sacrificar la eficacia para hacer propaganda».

El presidente avanzó los dos ejes sobre los que se centrará buena parte de su intervención en la clausura de este 18º Congreso, con él de nuevo al frente. El primer desafío, dijo, será el que plantean «algunos dirigentes de Cataluña» que quieren liquidar la unidad de España. La segunda cuestión que abordará será cómo plantar cara a los populismos al tiempo que se asume la defensa y el impulso del Estado del Bienestar.

«Los retos no se afrontan con ocurrencias ni modas. Los derechos no los defiende quien grita más y el empleo no se crea dando voces ni reclamando el paraíso terrenal para esta misma tarde, sino trabajando», señaló el reelegido presidente de los populares.