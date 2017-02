Giri: “No descarto ser candidato a concejal, como tampoco descarto no serlo”

Finalizado el primer año de gestión del gobierno de Cambiemos y faltando solo algunos meses para la realización de las Paso, el ex Secretario de Turismo, Emiliano Giri, en s charla con “el Retrato…” realizó un balance de las medidas tomadas a nivel local y también, se anticipó a las próximas elecciones. “Voy a estar donde el Partido considere que es el mejor lugar para poder aportar a este proyecto colectivo que se llama Cambiemos”, apuntó a la vez que no descartó una candidatura como Concejal de la ciudad.

“En lo personal me siento parte de Cambiemos, me siento parte del Pro y elegí formar parte del Pro dentro del esquema de Cambiemos”, sostuvo el ex Secretario de Turismo del Partido de General Puyerredón y a la vez, señaló que “los proyectos de construcción hacia delante merecen discusiones profundas y cada uno tiene que ocupar un rol, porque todos tenemos algo que aportarle a la política”.

En tal sentido, Giri manifestó que “si es dentro del Concejo Deliberantes o no, se verá. No descarto ser candidato a concejal, como tampoco descarto no serlo. Voy a estar donde el Partido considere que es el mejor lugar para poder aportar a este proyecto colectivo que se llama Cambiemos”.

Asimismo, realizó un análisis de las próximas elecciones y consideró que “va a haber ordenadores naturales del proceso electoral. Una va a ser la gobernadora en la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, va a ser una de las ordenadoras en el partido de General Pueyrredón y en la provincia y por lógica, lo tiene que ser el intendente también”.

En relación a lo anterior, explicó que “esos son los dos actores fuertes que de alguna manera van a incidir en el armado electoral” y agregó que también “Cambiemos es una plataforma o equipo de gobierno en el que congregan representantes de distintos partidos políticos y el poder abrir un proceso democrático de participación incluyente genera que algunos que son un poco más críticos con la gestión puedan participar del proceso electoral de las Paso y el que gana gobierna y el que pierde acompaña”.

En ese sentido, ante la pregunta de “el Retrato…” sobre la posibilidad del surgimiento de nuevas figuras dirigenciales dentro del esquema de Cambiemos indicó que “la gobernadora ha venido planteando a nivel provincial una política de apertura, donde se han incorporado nuevos intendentes de la provincia que no vienen de Cambiemos y se han sumado a la gestión de María Eugenia Vidal”.

“Se está ampliando la base de sustentación de Cambiemos. Por lo tanto, me parece que es natural que en Mar del Plata abramos las puertas a aquellas personas que se sientan identificados con éste proyecto”, comentó Giri.

Y agregó que “quizás no lo hicieron a partir de 2015, pero sí lo están haciendo ahora en función de ver la transformación que Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y el intendente Arroyo están llevando a cabo a nivel nacional, provincial y municipal”.

Seguidamente, hizo hincapié en la figura de Joaquín De la Torre, el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, designado por María Eugenia Vidal para colaborar con los jefes comunales bonaerenses y expresó que “viene a generar un canal de comunicación y coordinación un poco más estrecho entre el gobierno local y el gobierno de la provincia”.

“No creo que sea ni el auditor ni el interventor del municipio. Como todo Ministro de Gobierno, es la persona que tiene que hacer política e interactuar políticamente con los distintos actores y con los distintos municipios”, resaltó.

Por otro lado, el ex Secretario de Turismo de Mar del Plata sostuvo en diálogo con “el Retrato…” que “el partido de General Pueyrredón es el segundo municipio de importancia en la provincia de Buenos Aires y el número uno de la quinta sección, aporta casi el 50 por ciento del caudal electoral. Por lo tanto, eso le da a la ciudad una consideración mayor y a la vez, es una preocupación mayor en el buen sentido”.

“Me parece que hemos hecho en las elecciones de 2015 una elección extraordinaria en el Partido de General Pueyrredón a nivel nacional, provincial y municipal y requiere de un mayor esfuerzo para poder repetir esa elección en el transcurso del 2017”, aseguró.

Por último, Giri se refirió a la actual gestión del intendente municipal, Carlos Fernando Arroyo, y en conversación con “el Retrato…” remarcó que “todas las gestiones nuevas tienen que ir consolidándose”, a la vez que señaló que “Cambiemos es un espacio político muy heterogéneo con actores que todos tienen su trayectoria política. Aprender a manejar un municipio realmente siempre esa transición les ha llevado tiempo a todos los intendentes”.

Asimismo, comparó que “cuando uno ve el primer año de gestión de Gustavo Pulti, también se ve que ha sido un año complejo, después las cosas se van amoldando y en el camino se acomoda la carga”.