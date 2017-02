Con un final a toda orquesta se despidió la 52ª. Semana Internacional de Yachting

Quienes llegaron como líderes , confirmaron sus lideratos en las Medal Race, reservadas exclusivamente para los ocho mejores de cada clase y se impusieron en las generales de la 52ª. Semana Internacional de Yachting que llegó a su fin. Francina Paz, Mitchell Callahan, Matías Dietrich, Julio Alsogaray-Agustín Ferrario, Juan Pablo Bissio, Iván Luppi y Santiago Duncan Loinaz-David Elías, no dieron lugar a las sorpresas en las Medal Race, que otorgaban doble puntaje.

Un mediodía sabatino bien acompañado por el sol y con una temperatura agradable, posibilitó que cientos de marplatenses y acompañantes de los nautas que llegaron de toda el Continente se ubicarán en el espigón “C” del Club Náutico Mar del Plata, uno de los organizadores de las regatas, junto al Yacht Club Argentino.

El tercer tiempo final fue muy distendido, donde los nautas, de cualquier clase fueron desfilando e intercambio opiniones frente a las mesas donde esperaban los permiles y las bebidas.

Cayó el telón de esta edición sumamente exitosa. Desde mañana se estará pensando en la edición 2018

Posiciones finales

Optimist Principiantes: 1) Francina Paz (CNSP) 2) Gianlucca Galli (CUBA) 3) Santiago González Poljac (CUBA)

Optimist Timoneles. 1) Mitchell Callahan (Fort Lauderdale, USA) 2) Stefano Viale (CRL, Perú) 3) Owen Hennessey ( Lisot-Opticlinic, USA)

Laser Standard: 1) Juan Pablo Bisio /CVR) 2) Tomás Pellejero (CVR) 3) Francisco Renna (CVB)

Laser Radial 1) Matías Dietrich (YCR) 2) Lucía Falasca (YCA) 3) Franco Mattielo (CVB)

Laser 4.7 1) Iván Luppi (CNSP) 2) Santiago Noé ( CVR) 3) Francisco De Marco (CVR)

29 er: 1) Santiago Duncan Loinaz- David Elias (CVR) 2)Germán Billoch-Cristobal Billoch (YCA) 3) Massimo Contessi- Federico Radovitsky (Náutico MdP)

F18 1) Julio Alsogaray-Agustín Ferrari (YCA) 2) Hernán Salerno-Rodrigo Benvenuto (Náutico MdP) 3) Francisco Venetucci-Agustín Ross (CVR)

Kiteboarding 1) Cristian Saudidet (Perú Beach) 2) Nicolás Ocariz (CRSN) 3) Enrique Koemer (CULP)

Voces Ganadoras

El rosarino Juan Pablo Bissio, líder de punta punta en Laser Standard, manifestó, tras su consagración en la 52

da Semana Internacional de Yachting, que : “ Por suerte en la segunda parte de la regata el viento sopló un poquito más, me ayudó para mantener la ventaja y quedarme con la Medal y con el campeonato. En el primer día de competencia el viento estuvo oscilante y no estuve fino con los borneos, pero con el viento del Norte del resto de los días pude encaminarme a la victoria. Los dos primeros días hubo temporal y quedó una gran ola en la boca del Puerto, pero las canchas exteriores estaban realmente buenas”.

Sobre su futuro, el líder de esta clase dijo “ Me voy a casa a descansar unos días y vuelvo para competir en el Sudamericano de Laser. Ese no va a ser un Campeonato sencillo y veremos si podemos llegar al podio. Vengo con ritmo, ya que salí a navegar todos los días y le tomé bastante la mano a este mar “

Julio Alsogaray, que esta vez compitió en F18, pero dentro de una semana volverá a “su” Laser para no perder el liderazgo sudamericano, también se expresó una vez que consiguió una victoria en un duelo palmo a palmo con los marplatenses Salerno-Benvenuto. “ La verdad es que nos planteamos correr por la izquierda y largar por Sotavento,manteniendo la flota, para luego al virar tener la racha fuerte. Eso igual no fue todo, ya que si bien sacamos diferencia, luego nos quedaba no equivocarnos en las maniobras. Ellos salieron bastante trabados, tuvieron que virar a la derecha y se quedaron encarmados “.

Luego, el representante argentino de las últimas dos citas olímpicas agregó. “ Corrí en F 18 y me divertí. Mar del Plata siempre te sorprende y eso te produce una linda adrenalina. Estoy como en casa en el Náutico y sabía que iba a ser placentera la semana. Pero no crean que voy a intentar clasificar a Tokio en el catamarán, ya que soy bastante pesado para un Juego Olímpico y de cabeza dura no más, voy a intentar nuevamente con el Laser. Ahora vuelvo a mi clase para tener competencia en el Sudamericano”

Finalmente, Mitchel Callahan, de Fort Lauderdale, Florida, entrenado por el argentino Ernesto Ro cha, se expresó tras ganar en Optimist Timoneles, la clase más numerosa e internacional de todas las que tomaron parte de esta edición . Dijo el joven timonel que “ Fue una semana grandiosa. Hubo muy buenas condiciones para nuestros botes y creo que las regatas fueron divertidas para todos. En lo personal, creo que los dos primeros días no estuve tan concentrado y fuerte de mente. Por suerte cambié y logré ser consistente para ganar la regata. La primera vez que atravesé la boca del puerto, con su gran ola, sentí un poquito de miedo, pero después ya la atravesaba naturalmente. Me trataron realmente bien y creo que tienen un lugar increíble para practicar este deporte·

Luego, el estadounidense, que en la última jornada participó de la regata por equipos, señaló “ Creo que voy a volver el año que viene.