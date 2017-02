Cecilia “Caramelito” Carrizo “Siento que en el verano Mar del Plata es como el centro del país”

Feliz con su presente profesional, recibe a “el Retrato…” con esa habitual sonrisa y dulzura que la caracteriza. Ganadora del premio Estrella de Mar 2017 como figura del mejor espectáculo infantil con la obra “Cantando sobre la Mesa”, Cecilia “Caramelito” Carrizo se consideró “una persona muy positiva” y comentó que le gustó mucho tener que volver a trabajar a la ciudad. “Siento que en el verano Mar del Plata es como el centro del país, hay gente de todos lados que vienen a la ciudad, eso es re lindo, pero me duele saber que hay tantos problemas relacionados a la cultura”, señaló la actriz y animadora infantil.

Caramelito que se hizo un alto en su descanso en el Balneario “Mariano”, no dejó pasar la oportunidad para referirse a la situación que se encuentra atravesando la ciudad y manifestó: “Me duele saber que hay tantos problemas relacionados a la cultura”, y ver “la rivalidad que hay entre todos. Hay una grieta que se acrecentó cada vez más. Si todos los que trabajamos en esto y los que no también, nos sentamos en una mesa y analizamos lo que está pasando la cultura, todos van a decir que no están de acuerdo y todos van a coincidir que quieren que se solucione”.

“Si hubo razones reales para cerrar esos centro que se han cerrado, habría que ver qué podemos hacer para que eso se abra, no seguir a las trompadas todos contra todos, porque en definitiva se desvirtúa lo real”, afirmó la actriz que protagoniza el infantil “Cantando sobre la mesa” en el teatro Auditorium de Mar del Plata hasta el 23 de febrero.

Además, apuntó que “cuando hay rivalidades políticas termina siendo más importante quién gana políticamente que el hecho en sí que es que se abra el teatro y que la gente desempleada vuelva a sus puestos. Hace falta un diálogo y unir voluntades, pero cuando lo más importante es la bandera que llevas que la voluntad en sí, se desvirtúa todo”.

“Todo lo que tiene que ver con lo artístico y la educación es la herramienta más fuerte, es lo que uno puede transmitir de generación en generación”, aseveró la actriz y agregó que en Mar del Plata “se nota mucho la rivalidad”.

“CARAMELITO PIENSA, HACE Y DICE COMO YO ”

Cecilia “Caramelito” Carrizo, en un mano a mano con “el Retrato…” repasó su carrera artística y recordó su primer programa que fue Amigovios, una ficción de hace 23 años, después hizo algunos capítulos de Los Machos y luego, hizo casting para el programa “Nico” que conducía Nicolás Repeto, con quién trabajo dos años. Por último, se lanzó a hacer infantiles. “Yo fui y soy muy feliz en el camino de los infantiles, porque amo a los nenes y siento que son los sabios de los tierra”, resaltó.

En relación al apodo “Caramelito”, confesó que se lo puso ella misma en el programa de Repetto, en donde le puso ese nombre a un personaje “y después quedó”. “La gente que no me conoce en lo personal me llama Caramelito y no me molesta en nada, siento que es parte de mi trabajo y de mí”, sostuvo.

“Fueron 20 años de trabajar con ese nombre y la identidad de Caramelito, soy yo, entonces no me pesa. Caramelito piensa, hace y dice como yo. No me siento lejana a ese personaje”, afirmó la animadora infantil.

La actriz y animadora infantil hizo hincapié también en los cambios de la televisión y relató que “está buena, porque hay mucha variedad. Todos podemos elegir lo que más nos guste o nos identifica. La televisión de aire cambió mucho, pero también al abrirse tanto el mercado, fue cambiando el consumo. Se fue dando todo naturalmente”.

A su vez, señaló que está más forjada al teatro que a la televisión, “por cómo se fueron dando las cosas. Hice varios años de televisión en Canal 9 y fue una experiencia hermosa volver a la tele, porque es un medio en donde me crié y lo amo. Me gusta mucho todo lo que es la elaboración del programa, yo escribo todo, lo armo y lo pienso. No es solo agarrar el micrófono y conducir”.

Y añadió que “cuando te paras frente a cámara el 70 por ciento ya lo hiciste. Para mí es como la terminación final, pero lo disfrutas desde el comienzo”. En relación a la posibilidad de volver a hacer televisión, comentó que hace un año está haciendo un programa de radio para adultos “Sé que estás ahí” en Conexión Abierta.

En relación a lo anterior, señaló que “estaba con la idea de ver si lo armaba en formato audiovisual, de ver si hacía un programa de tele con eso” y aclaró: “Se llama de esa forma, porque empecé a sentir hace algunos años que todos, no importa de qué trabajemos o que hacemos, nos registremos más”.

“El programa es registrar historias que no conocíamos y a partir de eso, podes crear una opinión sobre algo o acercarte a esa persona que lo está contando. La radio es especial, es otra de las cosas que no se pueden reemplazar”, expresó. Por último, sostuvo que a futuro tiene proyectado seguir con la radio, pero remarcó que está “muy del presente, viviendo el día a día, no con muchos proyectos todavía”.