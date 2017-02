“Hoy los teatros de mil personas son muy difíciles de sostener“

En relación al cambio de la forma de veranear que se percibió en las últimas temporadas en Mar del Plata, el productor teatral, Pablo Baldini manifestó que “hay que crear un nuevo sistema de difusión que abarque eso, porque no se puede ir en contra de lo que decide hoy la gente”. Además, habló de los cambios culturales y de sus proyectos para 2017.

En tal sentido, subrayó que “la gente tiene gastos de ruta, departamento u hotel, comer adentro o en la playa, después ven si van a un show gratuito y después, ven si van a una obra de teatro. Antes estaban 15 días y por ahí veían tres obras de teatro, pero hoy eso no pasa”.

“Por eso, no hay que rezongar, sino que hay que crear un nuevo sistema de difusión que abarque eso, porque no se puede ir en contra de lo que decide hoy la gente, hay que aggiornarse a la realidad”, resaltó el empresario.

A su vez, apuntó que “los teatros de mil personas son muy difíciles de sostener. Una obra puede meter 300 o 400 y es una cifra enorme” y aclaró que “meter tantos espectadores, como en la época de Olmedo o de Darín y Francella, esas cosas hoy son difíciles que vuelvan a pasar. La gente elige un poco más”.

Ante la pregunta de “el Retrato…” si esto podría ayudar a que desaparezcan los teatros, respondió que no. “El teatro se va a ir adaptando a esas cifras de 200 o 300 personas por función, no está más la sala de mil. Las cosas van cambiando, hoy con internet o Netflix también tenés muchas propuestas dentro de tu casa misma para hacer”, sostuvo y a la vez, apuntó que “moverte a un lugar si encima no vas a ver algo distinto, no tiene sentido”.

En relación a los proyectos que tiene para el 2017, Baldini manifestó en conversación con “el Retrato…” que tiene ideado un show de la Renga “con pronóstico de hacer una gira grande o un estadio importante en Buenos Aires y después, parar y que se reestructure todo de vuelta” y agregó que también va “a estar montando eventos más gastronómicos”.

“Me voy a avocar a la fiesta de la cerveza y en hacer una gira de Macerar por el interior por ejemplo”, expresó el productor marplatense y comentó que “se va aggiornar algo de moda como fueron los foodtruck, pero lo que vale es la propuesta que vos haces, no el foodtruck solo, porque es importante la variedad gastronómica que tenes”.

“La idea no es vender la misma comida de los restaurantes y creo que ahí se va a diferenciar un público que quiere ese tipo de comida con calidad”, indicó Baldini y detalló que “hay un público ávido para que tenga lo que quiera comer, de buena calidad y a buen precio y lo paga”.