Carl Palmer integrante del Trío Emerson, Lake & Palmer en Mar del Plata

Con su nueva agrupación llamada ELP Legacy, el mítico baterista Carl Palmer llegará a Mar del Plata al Teatro Provincial el próximo 4 de marzo a las 21 donde ofrecerá un tributo a sus ex compañeros Keith Emerson y Greg Lake del trío Emerson, Lake & Palmer, emblema del rock sinfónico.

El baterista se presentará por primera vez a la ciudad con su show “EMP Legacy”, donde rinde homenaje a sus ex compañeros recientemente fallecidos con un repertorio con lo mejor de ELP.

Por su parte, Palmer es considerado como uno de los más respetados e influyentes bateristas del rock de todos los tiempos. Además es un brillante músico y showman dinámico que ha entusiasmado a los oyentes y al público durante casi cuatro décadas con algunas de las bandas más memorables de la música, como Atomic Rooster, The Crazy World de Arthur Brown, Asia y Emerson, Lake & Palmer.

A lo largo del camino su deslumbrante velocidad y dominio de los tambores, combinado con su personalidad de etapa rebelde, han asegurado para él un lugar respetado en la historia como uno de los mejores bateristas de Rock and Roll.

Palmer permaneció con ELP hasta su disolución en 1978. Posteriormente continuó con un grupo llamado P.M. hasta conformó Asía. Luego se reunió nuevamente con el reformado ELP en 1992 para grabar los álbumes Black Moon, In the Hot Seat, como así también grabar varios DVD y su correspondientes giras. Después de la separación final de ELP en 1998, Palmer realizó giras de vez en cuando con su Carl Palmer band.

Para este show internacional único en la ciudad, NA Producciones informó que las entradas estarán muy pronto disponibles a través de la web www.plateanet.com y luego se informarán nuevos puntos de venta personal.