Baldini: “Hay un vaciamiento cultural muy grande en Mar del Plata”

El productor teatral, Pablo Baldini, habló de la temporada, además de que se refirió al “vaciamiento cultural” que se encuentra atravesando Mar del Plata. “Se está armando la estructura del entretenimiento”, expresó y a la vez, apuntó a que “falta un recambio de figuras artísticas” en charla con “el Retrato…”

En tal sentido, Baldini manifestó que “más allá de la crisis económica, se está armando la estructura del entretenimiento” y comentó que lo que “está pasando es que están surgiendo otras formas como lo del Macerar de mezclar la gastronomía con la cultura, los shows presentan siempre lo mismo, no hay discos nuevos y es repetir shows sobre shows”.

“Repetir las mismas cosas, sin tener una propuesta artística nueva hace que la gente elija otros cambios también”, sostuvo y a la vez, resaltó que “falta un recambio de figuras artísticas, Fito y Charly no se renovaron”.

En relación a lo anterior, señaló que eso “tiene varios motivos y uno es que las discográficas hace unos 15 años apostaron a un mercado latino como Ricky Martin, Chayanne o el reggaetón. Hay un vaciamiento cultural muy grande” y aclaró en ese sentido que “falta una inversión del Estado, porque hay muchas bandas nuevas tocando, pero falta inversión para que esas bandas puedan salir adelante y eso se nota”.

Baldini hizo hincapié en la temporada de 2016, de la cual se destacaron su producción en los shows de Les Luthiers, Ciro y Los Persas, TOPA, Ismael Serrano, Stravaganza, entre otros y la calificó como “muy mala”. A su vez, señaló: “De alguna manera hizo que tomara ciertas precauciones para con esta temporada” y comentó: “Tuve que parar, porque en el anterior perdí mucho dinero realmente y en el invierno hubo poco trabajo”.

“Tomamos cautela y no encaramos esta temporada ni con grandes eventos, ni con grandes obras, ni con grandes teatros, no tuve un show con ticket pagos, solo produje algunos eventos gratuitos, y una co producción para el amistoso de fútbol entre Aldoivi y Boca”, expresó el productor.

En ese orden, señaló que “hay una oferta variadísima en la ciudad y eso, tiene que ver también con las cosas que la ciudad ofrece fuera de los shows, por ejemplo todo lo que es la gastronomía, el fútbol, cosas gratuitas, en vivo, el Museo del Mar, hay muchas alternativas, es muy grande Mar del Plata y es muy grande la propuesta artística de la ciudad”.