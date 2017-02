Bancarios iniciaron jornadas de protesta que desembocarán en un Paro Nacional

Una jornada de protesta que aparece como el principio de una serie de reclamos que se iran acrecentando con el correr de los días, iniciaron los trabajadores bancarios y que en el resto del país continuarán este viernes (N.de R.: en Mar del Plata no se trabaja por el aniversario de esta ciudad). Este jueves los bancos permanecieron cerrados en las últimas 3 horas de atención al público.

Miguel Guglielmotti, Secretario General de La Bancaria marplatense en diálogo con “el Retrato…” indicó que “el lunes próximo estamos convocados por Sergio Palazzo las 53 seccionales, los secretarios generales y de ahí va a salir la fecha de un Paro Nacional Bancario”, el que se concretaría a fines de la semana próxima

-¿Cuál es la situación puntual que están reclamando?

La situación es grave. Hablamos de dos bonos y de un 4% de incremento salarial que viene a compensar en parte la pérdida d

e poder adquisitivo de 2016, que fue liquidado los primeros dias de enero. Falta la última parte del acuerdo, que es un 10% más de incremento salarial, más una suma no remunerativa de 2 mil pesos. Esto es a lo que se negó la Banca Extranjera y el Banco Central. En ese sentido concurrimos a la Justicia, la Cámara Nacional de Trabajo falló a favor del sindicato. Pero los bancos en su totalidad se negaron a liquidar esta última parte del acuerdo.

-¿Los bancos incluyen al Provincia y Nación?

Incluyen Provincia y Nación. El lunes Triaca y Quintana citaron a los presidentes de bancos y les dieron la orden de que no liquidaran el acuerdo firmado en noviembre de 2016. No solo están actuando contra el fallo de una Corte, sino que el gobierno es el que les dice a los bancos que tienen que desoir ese mandato judicial. Por lo tanto un país que no respeta la justicia tiene poco futuro. Y eso es lo que fundamenta esta medida. No entendemos como un gobierno que venía con promesas de respetar la justicia, es el primero que no lo hace, en función de colocarnos un techo del 18% a todos los gremios en las paritarias 2017.

Respecto a su ya se habían sentado a negociar paritarias 2017, Guglielmotti remarcó que “ No. Esto que estamos intentando cobrar es un adelanto paritario de los meses enero, febrero y marzo, Cuando nos tengamos que sentar en abril a negociar salario va a ser duro. El claro ejemplo lo tienen los docentes cuando le ofrecen un 18% en cuatro cuotas”

Finalmente el dirigente entiende que el 2017 “Desde lo gremial va a ser un año agitado. Con un aumento de tarifas, la creciente inflación, esto va a cerrar en un 24% de inflación anual. No se puede cerrar un acuerdo de un 18%. Ya perdimos un gran poder adquisitivo ¿Cuánto pretenden que perdamos ahora?”