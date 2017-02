El fiscal mantiene la petición de 10 años de inhabilitación para Mas

La Fiscalía mantiene su convicción de que Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau desobedecieron al Tribunal Constitucional y permitieron el proceso del referéndum del 9 de noviembre de 2014 pese a que estaba suspendido.

En la penúltima sesión de este juicio que se celebra en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), los fiscales Francisco Bañeres y Emilio Sánchez Ulled han elevado a definitivas sus conclusiones provisionales por lo que reclaman una pena de 10 años de inhabilitación para el ex presidente y 9 años para la ex vicepresidenta y la ex consejera por los delitos de desobediencia y prevaricación.

El Ministerio Público considera que Mas es autor de esta desobediencia mientras que Ortega y Rigau son cooperadoras necesarias, por lo que les pide una pena inferior. Tras escuchar los diversos testigos que han declarado durante esta semana así como los peritos de la Guardia Civil, los fiscales consideran que ha quedado demostrado que presuntamente los tres procesados mantuvieron las órdenes para preparar el 9-N una vez que el Constitucionalsuspendiese las votaciones, ya que en ningún momento se dio instrucciones a los proveedores de que no distribuyesen material, como urnas, papeletas o ordenadores, o bien se continuó con la búsqueda de llaves para abrir los institutos.

En su escrito definitivo, el fiscal establece también una pena alternativa para los procesados, por si el tribunal considera que los delitos de desobediencia y prevaricación no están relacionados. En este sentido reclaman nueve años y medio de inhabilitación y multa de 36.000 euros para Mas y Rigau y Ortega sería de ocho años y siete meses y multa de 30.000 euros.

El Ministerio Público cree que Mas articuló “una estrategia de desafío completo y efectivo a la suspensión”del 9-N acordada por el Constitucional y añade que “amparado simplemente en su voluntad que convirtió irrazonablemente en aparente fuente de normatividad, actuando con plena conciencia y voluntad, dejó de suspender oficialmente la convocatoria que él mismo había efectuado, incumpliendo la obligación que como convocante le atañía a raíz del mandato del tribunal, y se concertó con el resto de acusados para disponer efectivamente o dejar de truncar la continuación de todas las actuaciones públicas de preparación que ya estaban en marcha, así como cuantas otras se iban a producir” para preparar las votaciones.

La acusación popular ha quitado de sus conclusiones el delito de malversación que llevaba acompañada pena de prisión, ya que el TSJC no consideraba que debía juzgarse a los acusados por estos delitos.

Por su parte, las defensas de los procesados también mantienen sus conclusiones iniciales del juicio una vez escuchada toda la prueba en estas sesiones. Creen que Mas, Ortega y Rigau no cometieron ningún delito ya que acataron la orden del Constitucional de que se debía suspender la consulta y que a partir del 4 de noviembre la dejaron en manos de los voluntarios. Además, insisten en que el tribunal no fue claro en advertirles las consecuencias penales que pudieran tener en caso de no acatarla así como que no especificaba claramente esta suspensión de las votaciones, por lo que se pidió una aclaración al Constitucional que no llegó antes del 9-N.

Artur Mas: “Fui el responsable de todo” el 9-N

En la sesión de este jueves también han declarado como peritos miembros de la Guardia Civil que recibieron el encargo del tribunal de analizar los programas informáticos que la empresa T-Systems elaboró para el proceso participativo a partir del contrato con la Generalitat así como la página web usada para canalizar las votaciones.

Los agentes han concluido que hubo cargas de ficheros a la web en fechas posteriores al 4 de noviembre, en concreto los días 7, 9 y 12, lo que significa la “introducción de contenidos por parte del administrador o modificar algunos de los hay”.

También han declarado numerosos voluntarios que participaron en la organización de las votaciones y han explicado como se apuntaron en la web y ha partir de ahí se les canalizó para hacer funciones concretas en la jornada del 9-N así como el lugar donde debían estar.

También han explicado que no se produjeron incidencias y como controlaban que no se duplicasen los votos. Una de estas voluntarias, la ex diputada de ERC Gemma Calvet ha explicado que estuvo toda la jornada con observadores internacionales desplazados a Barcelona para seguir el proceso participativo.

El presidente del TSJC, Jesús M. Barrientos, ha cortado en algunas ocasiones a esta testigo ya que no ceñía sus respuestas a las preguntas de las acusaciones y hablaba sobre la importancia social del 9-N. También han declarado algunos colaboradores de Joana Ortega en el Departament de Governació quienes han asegurado que tenían la instrucción de que tanto la consulta como el proceso participativo fuesen dentro de la legalidad.