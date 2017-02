Raúl Gámez, Presidente de Vélez estalló y calificó de “basura” a su par de Boca Juniors

Luego de conocerse detalles de las escuchas telefónicas, que corresponden a 2015, el timonel “xeneize” implora para que los futbolistas Marín y Erbes reciban un castigo menor para que puedan jugar contra River Plate y ante Vélez Sarsfield por la Copa Libertadores, el presidente del Fortín , uno de los equipos que habría sido afectado con la petición de Angelici, no se guardó nada y atacó con todo a su par de Boca. “Me pone muy mal recordar y revivir la historia esa. Nos sacaron del campeonato estas basuras con poder, este Angelici”, lanzó Rául Gámez en entrevista con el sitio TN de Argentina.

El timonel del “Fortín” siguió con sus descargos: “Boca tiene un poder que, no solo hace jugar un partido que no tendría que haberse jugado nunca, también te elige hasta el árbitro, después pide que ‘el árbitro no se equivoque’, que no hay otra forma de pedirlo”.

Y no se quedó allí: “Luis Segura (ex presidente de la AFA) nos ofreció plata por si quedábamos afuera para cubrir los premios que ya habíamos pagado a los jugadores por entrar a la Libertadores”.

La polémica llega justo en uno de los momentos más duros del fútbol argentino, que hoy está paralizado y viviendo la crisis más profunda de toda su historia.