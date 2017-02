Marplatenses hicieron el “Tetazo en la Playa” por la soberanía de sus cuerpos

En el marco del “tetazo” nacional organizado con el fin de repudiar la represión que sufrieron tres chicas en la ciudad de Necochea por hacer toples en la playa, mujeres y hombres se movilizaron éste martes en la tarde en el sector del Instituto Unzué de la ciudad con sus torsos descubiertos.

En tal sentido, Mariana Juárez, una de las manifestantes, sostuvo: “Estamos luchando por la soberanía de nuestros cuerpos y porque creemos que éste debate de las tetas se tiene que dar. La teta que molesta es la fea, es lo que transmiten los medios de comunicación muchas veces”.

“Esto se dio por un grupo de mujeres autoconvocadas en diferentes ciudades como Rosario, Necochea, Buenos Aires, Mendoza, etcétera”, comentó la joven y en relación a los hechos que las movilizaron, remarcó que “lo de las tres chicas en Necochea, nos pareció muy violento, pero por suerte tuvimos el aval del juez, que lo consideramos muy favorable”.

Asimismo, indicó: “Nosotras no podemos ser desalojadas de cualquier lugar por estar en tetas, tenemos que estar a la par de un hombre, que también tiene pezones. Que nos censuren por las redes sociales o por estar en la playa es insólito y no es ilegal”.

Por otro lado, se refirió a las críticas que se dispararon desde el movimiento femenino, en torno a la elección de reinas en las fiestas tradicionales y qué diferencias hay con la exposición pública de los cuerpos que reclaman ahora. En ese contexto, explicó que “en la elección de la reina se está valorando solamente la parte corporal y consideramos que tiene que haber otros parámetros. Todos los concursos de belleza son discriminatorios. La reina del mar es una trabajadora más, pero tampoco cumple con todas las reglas laborales que tiene que tener una trabajadora. La idea es proteger el trabajo de una mujer”.

Seguidamente, otra de las manifestantes, Melina Antonucci expresó que “la idea es empezar a poner en discusión la pregunta que está dando vueltas alrededor de la convocatoria, que tiene que ver con cuál es la teta que incomoda, de qué manera la sociedad piensa nuestras corporalidades y que tenemos nosotras para decir de eso”.

En relación a lo que sucedió en Necochea, señaló que les “generó mucha indignación y volver a pensar la hipocresía de la sociedad. Seguramente, una teta en Showmatch no molesta y la nuestra libre en la playa sin ataduras, caída, chiquita o grande, sí está molestando. Merecemos una nueva discusión como sociedad para pensar ésto”.

Además, resaltó que no quieren “imponer nada” y que parten “de pensar el diálogo. Partimos de que cada mujer es libre de decidir sobre su propio cuerpo de la manera en que quiera expresarse o no, no obligamos a ninguna mujer a nada, asique no imponemos nada”.

Se refirió, a su vez, a que “el 8 de marzo es un buen momento para seguir discutiendo esto. Lamentablemente Mar del Plata ha sido noticia en relación a la violencia de género y siempre estamos pensando en aumentar el presupuesto para discutir estas cosas” y aseguró a la vez, “por el momento” no han tenido diálogo con las autoridades, pero que “este es un momento para empezar a pensar como sociedad. Después, vamos a ver como seguimos”.

En ese contexto, Pia Crivicich expresó que “la mujer está puesta en un lugar de vulnerabilidad en cuanto a la justicia, en cuanto a las instituciones como la policía, no consideramos que haya sido un hecho aislado, pero sí nos sirvió como disparador para lo de hoy”.

“La visión general del pecho de la mujer hace que la mujer por motus propio no se quiera descubrir en la playa o tenga que reservarse en lugares particulares para hacerlo, cuando en realidad no se está incurriendo en ninguna falta contravencional”, concluyó.

La manifestación tuvo lugar frente, en Río Negro y la Costa, en sintonía con reclamos similares en Rosario y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, después del episodio sufrido por tres chicas el sábado 28 de enero en la ciudad de Necochea, donde se ordenó un operativo policial consistente en 20 efectivos y 6 patrulleros, para solicitarles que se cubrieran el torso, al tiempo que amenazaron con detenerlas. Unos días después, el juez en lo Criminal N°1 de Necochea, Mario Juliano, sostuvo que “hacer toples no es un delito”.

Un grupo de legisladores bonaerenses presentó dos proyectos –uno en el Senado y otro en la Cámara de Diputados– para derogar el artículo 70 del Código de Faltas, que sanciona a quien “con acto, palabra, dibujo o inscripción torpe u obscena ofendiera la decencia pública”, que se buscó aplicar en el caso de las mujeres que hacían toples en Necochea pero fue desestimado por el juez.