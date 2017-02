Florencia y Belén: “Mientras que hagamos todo con respeto, no pasa nada”

En el marco del “tetazo” nacional y su réplica en Mar del Plata, en un sector de la playa del Instituto Unzué de la ciudad se agrupaban algunas mujeres con sus torsos al descubierto y sus cuerpos pintados. Todas en ronda, algunas con carteles y otras, algo más tímidas se tapaban de las cámaras de los periodistas. La gente observaba, como si estuvieran viendo un espectáculo.

A unos metros estaban Florencia y Belén (FOTO), alejadas de la ronda de mujeres, pero con el torso semidesnudo y sin pinturas en su cuerpo. Otra manera de manifestarse. Se las percibía “naturales”, distendidas y como si no estarían prestando atención a lo que pasaba a su alrededor.

“Yo hago toples normalmente, tanto en Mar del Plata como cuando viajo”, manifestó Florencia, mientras que Belén confesó que es la primera vez que se animaba a hacer. A su vez, ninguna de las dos descartó seguir haciéndolo.

“Nos pusimos más alejadas, porque vimos como que la gente estaba muy expectante y no es la idea, al contrario, la idea es que sea natural esto”,sostuvo Belén en conversación con “el Retrato…” y comentó que estaban “teniendo una charla profunda de otras cosas” y que se olvidaron “de lo que estaba pasando alrededor”.

Asimismo, se refirieron que el único tema de hacer toples “es que la gente que esté alrededor no se sienta incómoda por esto, pero es una cuestión cultural también”, señaló la joven y agregó que “cualquier hecho le despierta o le resuena a cada uno en el sentido a la propia historia”.

Por su parte, Florencia indicó: “Nos resulta tan natural que no me siento ni mirada ni juzgada por la gente de alrededor, estoy en otra completamente, pero también siento que si hay una mujer que me está mirando mal, son sus propias limitaciones”.

En relación a la mirada de los menores en la playa, expresó que “los niños se sorprenden hasta en ver a una persona en silla de ruedas, con ver a una persona de otro color de piel y si ven a una persona en tetas, también se sorprenden. Tenemos que empezar a naturalizar” y añadió que seguramente “se van a sorprender, pero no la van a sexualizar, porque son nenes. Mientras que hagamos todo con respeto, no pasa nada”.

Sobre la vereda de la costa se encontraban tres policías observando lo que pasaba en la playa y previendo cualquier tipo de conflicto que se pueda generar. “Me parece una ridiculez, me están haciendo perder tiempo”, comentó una de las efectivos a “el Retrato…” y a la vez, se preguntó “¿Para qué hacen esto?”

“A mí no me interesa, por ahí está mal lo que pienso, pero co mo mujer me da vergüenza ajena andar mostrando. No tiene sentido lo que hacen”,remarcó la policía y agregó que “encima están sentadas y cruzadas de brazos algunas. ¿Para qué?”.

También había otro grupo de chicas vestidas y observando la manifestación. “Hacer toples está prohibido por ley. Lo que me parece ridículo es que la policía haga tanto circo, cuando hoy un montón de cosas que están mal”, manifestó una de las jóvenes.

“Mi derecho termina cuando empieza el del otro. Habría que tener lugares nudistas, que la que quiera vaya a la playa y haga toples ahí si se siente cómoda”, expresó otra de las chicas, a la vez que añadió que le parece ridículo que “si le queres dar la teta a tu hijo, no puedas, tampoco la pavada”.

Discreta vigilancia policial

En esta oportunidad, y no como sucediera en Necochea, la Policía estaba a la distancia, pero a traves de una discreta presencia en las cercanías del lugar de la manifestación, pero observando y a manera de prevención.

Todo se desarrolló con normalidad.